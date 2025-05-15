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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．運動場看台人生】提升自我效能 證明實力

2025/05/15 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／黃俊隆

幾年前，我的重訓教練為了讓兒子念較好的小學，舉家搬到師大學區。沒想到前陣子兒子因為在校園小便，而受到處罰。他並未追問兒子原因，但我跟他討論，依我們過往成長經驗，最可能的原因是男同學間互相刺激玩耍的遊戲。

心理學的社會學習理論強調人與生俱來的觀察與模仿能力，有樣學樣，所謂的有為者亦若是，但現實生活往往不是我們隨便想學便可達成，這牽涉到由社會學習理論延伸出的自我效能理論（Self-efficacy），形容人在特定情境中，對於自己能否達成目標的能力知覺及判斷，其中包含結果預期（達成什麼目標），以及效能預期（對於達成目標的把握程度）。

一個人對於自我效能的評斷，過往的經驗以及他人的態度是重要的關鍵因素。自我效能亦反應出一個人行動的動機品質，自我效能高的人，為想盡辦法努力達到預設標準；反之，自我效能低的人，則容易在過程中降低標準或改變目標。

台灣職棒圈近來有兩個選手旅外發展的重要話題，一個是已加盟日本火腿隊的古林睿煬，一個是受到許多日職及大聯盟球探注意的味全龍隊投手徐若熙。古林睿煬在歷經第一場先發震撼教育後，終於有令人驚豔的表現且拿下勝投，網路上仍充斥著酸民不看好他的言論。同樣地，即便徐若熙極有可能成為台灣首位中職培養出來，輸出到大聯盟的選手，鄉民仍對他能否成功挑戰大聯盟不斷唱衰，因此，徐若熙的教練葉君璋在受訪時，除了肯定他的實力外，更強調徐若熙能否扛住輿論壓力的重要性。

終究在場上打球的是選手自己，不是場外鄉民，球員企圖挑戰更高殿堂，若有強烈的動機品質，自我效能理論有天終能證明他們的能力。

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