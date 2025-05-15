【家庭plus．生活停看聽】請求幫忙 指令要確實

請求幫忙 指令要確實

文／淳子

日前社區設置了一台AED「自動體外心臟電擊去顫器」，特別請了專業人員來講解。

急救過程「叫叫CD」4個步驟中，第一個「叫」指的是呼叫患者，確認有無意識與呼吸，第二個「叫」就是呼叫旁邊的人救援，「C」指的是CPR，「D」指的就是使用AED。且不論你會不會急救，但第二項的呼叫旁人救援的技巧，任何人都可以做到。

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當周遭一切忙亂中，要請人打電話叫救護車、去拿AED，此時，一定要明確地要求旁觀的某一人，比如「穿紅衣的那位小姐請幫忙打119」、「戴眼鏡的那位先生請去拿AED」，這樣的說法可以立即有效地得到你想要的幫忙，而不會發生你看我我看你，不知誰要出手，或以為有人會去做卻沒人行動。

對於需要請求協助的狀況，一定要確實給出指令，讓旁人深刻的了解。

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