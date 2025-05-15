自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】請求幫忙 指令要確實

2025/05/15 05:30

請求幫忙 指令要確實請求幫忙 指令要確實

文／淳子

日前社區設置了一台AED「自動體外心臟電擊去顫器」，特別請了專業人員來講解。

急救過程「叫叫CD」4個步驟中，第一個「叫」指的是呼叫患者，確認有無意識與呼吸，第二個「叫」就是呼叫旁邊的人救援，「C」指的是CPR，「D」指的就是使用AED。且不論你會不會急救，但第二項的呼叫旁人救援的技巧，任何人都可以做到。

當周遭一切忙亂中，要請人打電話叫救護車、去拿AED，此時，一定要明確地要求旁觀的某一人，比如「穿紅衣的那位小姐請幫忙打119」、「戴眼鏡的那位先生請去拿AED」，這樣的說法可以立即有效地得到你想要的幫忙，而不會發生你看我我看你，不知誰要出手，或以為有人會去做卻沒人行動。

對於需要請求協助的狀況，一定要確實給出指令，讓旁人深刻的了解。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應