【藝術文化】孫翠鳳兄妹20年再合體 《轉生嘉慶君》啟動北中南巡演

《轉生》結合歌仔戲與穿越劇，打造華麗異世界舞台場景。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立傳統藝術中心主辦的「2025台灣戲曲藝術節」，即日起至18日推出旗艦製作《轉生到異世界成為嘉慶君──發現我的祖先是詐騙集團！？》首演在台灣戲曲中心大表演廳。由宋厚寬執導、蔡逸璇編劇，集結無敵小生孫翠鳳、武狀元孫榮輝兄妹同台，以及一心戲劇團孫詩珮、孫詩詠、綠光劇團吳定謙與明華園戲劇總團，共同打造一齣融合傳統與奇幻的跨界歌仔戲穿越喜劇。

無敵小生孫翠鳳（右5）與武狀元孫榮輝（左3）睽違20年再度兄妹同台，率歌仔戲演員群演出爆笑穿越喜戲。（記者董柏廷攝）

導演暨共同編劇宋厚寬表示，歌仔戲具備強大的敘事彈性，可承載任何故事形式。他以經典科幻電影《回到未來》的穿越概念、周星馳的喜劇節奏與豬哥亮式的庶民幽默，融合成為本劇獨特風格。劇情圍繞一位現代失意青年小劉，意外轉生至歌仔戲異世界，成為清代微服出巡的嘉慶君。在歷史與虛構交織的世界中，發現政商權貴劉秀榮竟是自己祖先，更揭露其詐欺背景，在愛情與正義間掙扎抉擇，展開一場荒謬又動人的時空冒險。

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明華園戲劇總團製作人陳昭賢受訪時表示，這部劇是團隊未曾嘗試過的創新挑戰，「我們希望讓歌仔戲不只是傳統的，而是能呼吸、能成長的藝術。」她也提到，繼去年改編星子小說《乩身》後，《轉生》則是一部全新原創劇本，從真實歷史詐騙案出發，加上充滿想像力的異世界元素。「我本身非常喜歡閱讀奇幻文學與輕小說，而在創作過程中，我發現這些類型小說的情節邏輯，其實非常貼近歌仔戲的本質敘事節奏，像是魔法、穿越、報恩、愛情、報仇等，都是我們歌仔戲一再重複訴說的主題。」

《轉生》為台灣戲曲藝術節創辦以來首次於首演年度展開北中南巡演，繼5月在台北戲曲中心登場後，9月將前進台中國家歌劇院，12月則移師衛武營國家文化藝術中心，讓不同地區觀眾一同感受這場結合歷史、奇幻與在地幽默的穿越盛宴。

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