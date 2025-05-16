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【藝術文化】故宮預算解凍成功 追加書面說明

2025/05/16 05:30

故宮預算解凍成功 追加書面說明。（記者王藝菘攝）故宮預算解凍成功 追加書面說明。（記者王藝菘攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕立法院昨（15）日處理114年度中央政府總預算有關國立故宮博物院主管預算（公務預算）解凍案7案，故宮院長蕭宗煌率團隊赴立院報告，經委員會做出決議，全部「准予動支，提報院會」。故宮今年預算32億餘元，昨日解凍的6.4億元，約占整體預算20%，對此，蕭宗煌欣慰表示，預算解凍後，很多業務就可照預定程序進行。

不過，雖然在場委員都支持解凍，但有多位立委針對解凍案中的「新故宮計畫專案報告」提出疑慮。原來「新故宮計畫」114年預算編列18億8339萬4千元，凍結3億5000萬元，在委員會審查時，有高達23個提案要求故宮進行說明，但委員們認為，故宮在專案報告中，並未針對各個提案一一釋疑，如玻璃入口意象及施工期程等，因此，附帶提案要求故宮於1個月內提出更詳盡說明。

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