自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】衛武營推英國國家芭蕾舞團×阿喀郎．汗《吉賽兒》今登場

2025/05/16 05:30

衛武營推英國國家芭蕾舞團×阿喀郎．汗《吉賽兒》今登場。（衛武營提供）衛武營推英國國家芭蕾舞團×阿喀郎．汗《吉賽兒》今登場。（衛武營提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心今（16）至18日，由現今舞壇最會講故事的編舞家阿喀郎．汗攜手英國國家芭蕾舞團，融合印度卡達克與現代舞，重塑古典4大芭蕾舞劇經典《吉賽兒》，以當代視角挑戰社會不公為主題，注入女性堅韌與覺醒力量，成為對抗壓迫制度與暴力象徵的現代女英雄，更詮釋用寬恕祭奠愛情。藝術總監簡文彬表示，衛武營支持國內芭蕾舞發展，近年推出遇見胡桃鉗女孩3部曲計畫，持續引介國際頂尖芭蕾作品如《吉賽兒》，讓國內觀眾欣賞當今世界芭蕾舞界潮流佳作，藉此喚起民眾對芭蕾舞關注，並開展國內芭蕾舞視野。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應