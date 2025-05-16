【藝術文化】衛武營推英國國家芭蕾舞團×阿喀郎．汗《吉賽兒》今登場

衛武營推英國國家芭蕾舞團×阿喀郎．汗《吉賽兒》今登場。（衛武營提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心今（16）至18日，由現今舞壇最會講故事的編舞家阿喀郎．汗攜手英國國家芭蕾舞團，融合印度卡達克與現代舞，重塑古典4大芭蕾舞劇經典《吉賽兒》，以當代視角挑戰社會不公為主題，注入女性堅韌與覺醒力量，成為對抗壓迫制度與暴力象徵的現代女英雄，更詮釋用寬恕祭奠愛情。藝術總監簡文彬表示，衛武營支持國內芭蕾舞發展，近年推出遇見胡桃鉗女孩3部曲計畫，持續引介國際頂尖芭蕾作品如《吉賽兒》，讓國內觀眾欣賞當今世界芭蕾舞界潮流佳作，藉此喚起民眾對芭蕾舞關注，並開展國內芭蕾舞視野。

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