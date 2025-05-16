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【自由副刊】 零雨／零雨的詩
圖◎小川
◎零雨 圖◎小川
．
兒童樂園
．
我曾經穿過一個兒童樂園
．
我玩過旋轉木馬
溜滑梯、摩天輪
那裡還有一個鮮嫩的綠地
．
在綠地前面
我們照了一張相
每個人都被青春打開了笑容
．
是姊姊和她三個姊妹淘
她們又年輕又美麗
．
而我的年輕美麗等在前方
我必須穿過這個兒童樂園
再往前走幾步
走上那座弧度優雅的橋
就是了
．
但我留了一點東西在那裡在那
樂園裡面
我聽到它們
仍在發出笑聲
至今
．
櫻花樹下
．
下午三、四點
她們在櫻花樹下
打球
一個十三歲
一個十五歲
．
球一來一往
白色有羽毛的那種──
有時掉落有時在空中飛
．
從一月中到二月底
漸漸消瘦了
這兩個
．
一個是綠色
一個是紅色
好幾天了
還是瘦瘦的
．
有一天
她們離開了
．
不知走進哪個門
一下就不見了
．
我想追回她們
真的她們又跑出來了
全部
變成綠色
．
一個是十三歲
一個是十五歲
．
酡紅
．
我一進教室
就知道有珍貴的東西
在裡面──
她的酡紅臉頰散發著光采
．
因著這樣
空氣中洋溢著一種異樣的氛圍
．
尤其──為數眾多的男同學
兩眼發光，精神抖擻，還有
──他們突然變聰明變活潑了
這使我有一種錯覺──
我們的未來，可以憧憬了
．
時間不會太長
大約第二年或第三年
在校園什麼地方
再次遇見她──
有些東西被奪去了
．
她的酡紅臉頰
變得平常
或者消失無蹤
．
──沒有悵惘，我們
都曾經如此
．
應該有
．
那裡應該有塊地
他們早就知道
．
那裡應該有棟房子
應該有黑暗
住在那裡
．
長期住在那裡
（種植死亡）
（擴展殖民地）
．
他們說那是不幸
那是拔河
．
兩個身體住在那裡
互相拉扯
（比較強壯的那個
把一些行李留下）
．
他們說那是不幸
但他說什麼事
也沒有
．
他和他
應該有點旅行
應該計畫點旅行
如此而已
．
秋過坪林
．
山谷中那一泓湖水
一定是我的眼淚
．
從我的眼中流出
經過九芎樹林
梯田埂
老家的屋瓦
．
灰心之餘，遇到眾堂兄弟
姊妹眾表兄弟姊妹
在魚逮魚堀口會合
．
加上他們驚喜的淚水
哀悼的淚水。眾多祖墳圍繞
的山坳，出現許多野塘、小溪
水埤
．
──鴨鳧遊蕩，和荇藻一起
繁殖
．
──從空中飛起，我童年的翅膀
潔白純真
．
再落下，已是到了黑山崖頂
鷹鷂的巢穴
．
再落下，要穿過林中幽謐的小徑
無人而多風，雨落紛紛
．
這時，在我眾多皺紋的眼中
夜裡積貯的水量最多
．
──看得出來，秋天不經意
路過了此地
．
老年──答HS
．
如果有，我將把憤怒
平均分配
．
厚道的人，都慢慢集合了
向老年
．
一些名詞上升
下降，或自動消失
．
在倫理的作業簿上──
．
有人將以孤兒的姿態
走在馬路上
坐地鐵，過紅綠燈，通行無阻
．
我是無性別、身分、前途的
個體戶
攜帶一種叫做老年的工具
將攀上一座忽大忽小的冰山
．
於是我無堅不摧
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