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藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 零雨／零雨的詩

2025/05/16 05:30

圖◎小川圖◎小川

◎零雨 圖◎小川

兒童樂園

我曾經穿過一個兒童樂園

我玩過旋轉木馬

溜滑梯、摩天輪

那裡還有一個鮮嫩的綠地

在綠地前面

我們照了一張相

每個人都被青春打開了笑容

是姊姊和她三個姊妹淘

她們又年輕又美麗

而我的年輕美麗等在前方

我必須穿過這個兒童樂園

再往前走幾步

走上那座弧度優雅的橋

就是了

但我留了一點東西在那裡在那

樂園裡面

我聽到它們

仍在發出笑聲

至今

櫻花樹下

下午三、四點

她們在櫻花樹下

打球

一個十三歲

一個十五歲

球一來一往

白色有羽毛的那種──

有時掉落有時在空中飛

從一月中到二月底

漸漸消瘦了

這兩個

一個是綠色

一個是紅色

好幾天了

還是瘦瘦的

有一天

她們離開了

不知走進哪個門

一下就不見了

我想追回她們

真的她們又跑出來了

全部

變成綠色

一個是十三歲

一個是十五歲

酡紅

我一進教室

就知道有珍貴的東西

在裡面──

她的酡紅臉頰散發著光采

因著這樣

空氣中洋溢著一種異樣的氛圍

尤其──為數眾多的男同學

兩眼發光，精神抖擻，還有

──他們突然變聰明變活潑了

這使我有一種錯覺──

我們的未來，可以憧憬了

時間不會太長

大約第二年或第三年

在校園什麼地方

再次遇見她──

有些東西被奪去了

她的酡紅臉頰

變得平常

或者消失無蹤

──沒有悵惘，我們

都曾經如此

應該有

那裡應該有塊地

他們早就知道

那裡應該有棟房子

應該有黑暗

住在那裡

長期住在那裡

（種植死亡）

（擴展殖民地）

他們說那是不幸

那是拔河

兩個身體住在那裡

互相拉扯

（比較強壯的那個

把一些行李留下）

他們說那是不幸

但他說什麼事

也沒有

他和他

應該有點旅行

應該計畫點旅行

如此而已

秋過坪林

山谷中那一泓湖水

一定是我的眼淚

從我的眼中流出

經過九芎樹林

梯田埂

老家的屋瓦

灰心之餘，遇到眾堂兄弟

姊妹眾表兄弟姊妹

在魚逮魚堀口會合

加上他們驚喜的淚水

哀悼的淚水。眾多祖墳圍繞

的山坳，出現許多野塘、小溪

水埤

──鴨鳧遊蕩，和荇藻一起

繁殖

──從空中飛起，我童年的翅膀

潔白純真

再落下，已是到了黑山崖頂

鷹鷂的巢穴

再落下，要穿過林中幽謐的小徑

無人而多風，雨落紛紛

這時，在我眾多皺紋的眼中

夜裡積貯的水量最多

──看得出來，秋天不經意

路過了此地

老年──答HS

如果有，我將把憤怒

平均分配

厚道的人，都慢慢集合了

向老年

一些名詞上升

下降，或自動消失

在倫理的作業簿上──

有人將以孤兒的姿態

走在馬路上

坐地鐵，過紅綠燈，通行無阻

我是無性別、身分、前途的

個體戶

攜帶一種叫做老年的工具

將攀上一座忽大忽小的冰山

於是我無堅不摧

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