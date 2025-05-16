【自由副刊】 丘引／三個女人的夢

◎丘引

◎丘引

2019年的一天，我上了喬治亞州立大學的入學網站瞧瞧是否有我的機會。我的一個教會朋友幾年前告訴我，喬治亞州的所有的公立大學都開放免學費給滿六十二歲以上的人。我一直謹記在心，因為美國大學的學費貴森森。而我就要進入六十二歲了。我很期待自己進入六十二歲，可以免費上大學。

而且這個上大學是包括學士（大學部）、碩士和博士（研究所）。

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如果說老年有啥好處，這是對我最實質的好處之一。我不必再求父母給我去上學。

有一天我自己一個人去大學參加所謂的Orientation，可說是新生訓練，也可說是參觀校園，聽聽大學怎麼說。

在這場Orientation，我不孤獨。我同時認識了兩個要回大學讀書，並且受惠於62＋政策的人。一個是白人，一個是黑人。白人比我大十歲，黑人一如黑人的優勢，皮膚細嫩沒有皺紋，她是空姐。

我們三個不同膚色的女人相談甚歡。白人說她年輕時讀大學要主修繪畫，媽媽不允許，怕她餓死，硬是要她讀商業什麼的。現在她要回來實現和完成她年輕時未竟的夢想。而黑人是跑非洲線的空姐，她要回學校學習法語，好讓她的空姐生涯得以因能說法語服務非洲線的法語客人更有聲有色。

我是那個最不一樣的人。我從小愛讀書，但家窮加上我是女生，機會被剝奪了。小學有一半是請假在田裡幫忙找食物。國中則在食品工廠打工賺錢貼補家用，上學有一搭沒一搭的。高中上的是商業補校，每天在紡織工廠做三班制紡紗工作，週末則做十六小時班以換班。由於一年只休五天農曆年，以致那三年，我上課打瞌睡，上班也打瞌睡。

2003年不小心被迫來到美國，我就為自己打開一條重新回到學校的路。先從英語學起，再去讀成人高中，然後上大學。

我戲稱這是我的美國夢。台灣沒有給我的，我在美國找到了。

三個不同膚色的女人從此分道揚鑣。但白人女人一直和我聯繫至今。她每學期修一門課，在繪畫裡找到自己，天天快樂似神仙。

我呢！我轉入歷史系就讀。2022年冬天，我完成了大學學位，就申請了老人研究所。

這是我唯一想上的研究所。如今，五月我就要畢業了。

我其實沒有目的地回大學，我只是因為想讀愛讀而回學校的。只是依照著大學的顧問給的每學期修課建議，這樣居然就要畢業了。

原來，人生就那麼簡單。三個女人走的路不同，相似的是都在走自己的路。●

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