【自由副刊．愛讀書】 《城與不確定的牆》

《城與不確定的牆》 村上春樹著，賴明珠譯，時報文化出版

村上春樹著，賴明珠譯，時報文化出版

村上春樹（Murakami Haruki，1949-）的小說總能召喚出一片既熟悉又陌生的內在風景，那裡語言清澈，孤獨具形。《城與不確定的牆》延續他筆下一貫的靜謐節奏，從青春記憶出發，經歷現實與幻想的交錯，逐步構築出一趟關於失落、記憶與存在的辯證旅程。小說以圖書館為核心意象，閱讀他人夢境、放棄影子、封閉的城市，此些村上式的設定在書中顯影，充滿既視感，卻不流於重複，而是更深層地探問自我與他者的邊界、記憶與遺忘的臨界。故事結構分明而層疊，透過重複場景與象徵符號編織出一條安靜但持續推進的敘事軸線。語言仍然平易、節奏依舊緩慢，卻能在句子中留下大片沉默與空白，讓讀者自行進入、迷路、再重新回到內在思索個人生存命題。這或許也是村上作品最吸引人的地方：總在不聲不響之間，撞見人生的某種深刻。城與牆，不只是虛構的背景，更是一種存在的狀態。而村上春樹，依舊是那位擅長書寫孤獨的旅人。（青豆）

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