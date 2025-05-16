【家庭plus】第25屆「藝童愛媽咪．愛地球」兒童環保繪畫比賽得獎作品（上）

幼兒組首獎：劉卉軒 作品名稱：環保飛機送亮媽上班去

聯邦銀行主辦，自由時報協辦的第25屆「藝童愛媽咪．愛地球」兒童環保繪畫比賽，首獎與優選得獎作品將於今明兩天在本版刊出。本屆畫作評審為第12屆聯邦美術新人獎首獎曾意平、第16屆聯邦美術印象大獎首獎林志譯與第22屆聯邦美術印象大獎優選宋適生。

幼兒組優選：張芷寧 作品名稱：媽媽教我騎腳踏車也教我愛地球

幼兒組

幼兒組優選：林璐霏 作品名稱：媽咪是花園小保戶

首獎

幼兒組優選：李其泯 作品名稱：洗澡水澆花兒

劉卉軒 作品名稱：環保飛機送亮媽上班去

幼兒組優選：黃品盛 作品名稱：我和媽媽一起淨灘

優選

幼兒組優選：李思嫻 作品名稱：媽咪是森林的小幫手

張芷寧 作品名稱：媽媽教我騎腳踏車也教我愛地球

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低年級組首獎：黎昶均 作品名稱：我愛媽媽和媽一起照顧地球

李思嫻 作品名稱：媽咪是森林的小幫手

低年級組優選：陳思淇 作品名稱：乘著石虎去拯救地球

李其泯 作品名稱：洗澡水澆花兒

低年級組優選：陳羿彤 作品名稱：撿垃圾節能減碳；淨化海洋做環保

黃品盛 作品名稱：我和媽媽一起淨灘

低年級組優選：陳韻典 作品名稱：生活環保，地球更美好

林璐霏 作品名稱：媽咪是花園小保戶

低年級組優選：楊依潔 作品名稱：大家一起做環保

低年級組

低年級組優選：湯和 作品名稱：我和媽媽的環保手作時光

首獎

黎昶均 作品名稱：我愛媽媽和媽一起照顧地球

優選

陳羿彤 作品名稱：撿垃圾節能減碳；淨化海洋做環保

湯和 作品名稱：我和媽媽的環保手作時光

陳思淇 作品名稱：乘著石虎去拯救地球

陳韻典 作品名稱：生活環保，地球更美好

楊依潔 作品名稱：大家一起做環保

（本日專欄〈微幸福案內〉暫停一次。）

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