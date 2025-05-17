【家庭plus】第25屆「藝童愛媽咪．愛地球」兒童環保繪圖比賽得獎作品（下）

高年級組首獎：張文睿 作品名稱：媽媽的手植希望

中年級組

高年級組優選：蔡昕伶 作品名稱：我和媽媽的環保奇幻旅程

首獎

高年級組優選：劉均安 作品名稱：我們和媽媽一起來愛地球

陳依晴 作品名稱：親子環保行動

高年級組優選：李云曦 作品名稱：給孩子一個乾淨的未來

優選

高年級組優選：陳芳誼 作品名稱：媽媽心中與我一同做環保的回憶

李詩語 作品名稱：清除垃圾拯救地球

高年級組優選：簡均芮 作品名稱：環保愛地球

劉庭儀 作品名稱：不外食在家輕鬆煮飯

中年級組首獎：陳依晴 作品名稱：親子環保行動

黃聿璿 作品名稱：媽媽和我一起分類回收

中年級組優選：劉庭儀 作品名稱：不外食在家輕鬆煮飯

林莘昕 作品名稱：和媽媽一起愛海洋

中年級組優選：李詩語 作品名稱：清除垃圾拯救地球

李昀倢 作品名稱：淨灘愛地球

中年級組優選：李昀倢 作品名稱：淨灘愛地球

高年級組

中年級組優選：林莘昕 作品名稱：和媽媽一起愛海洋

首獎

中年級組優選：黃聿璿 作品名稱：媽媽和我一起分類回收

張文睿 作品名稱：媽媽的手植希望

優選

簡均芮 作品名稱：環保愛地球

李云曦 作品名稱：給孩子一個乾淨的未來

陳芳誼 作品名稱：媽媽心中與我一同做環保的回憶

劉均安 作品名稱：我們和媽媽一起來愛地球

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蔡昕伶 作品名稱：我和媽媽的環保奇幻旅程

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