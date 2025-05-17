【藝週末．國際藝聞】落語笑談 滋賀縣立美術館特展

布朗庫西1926年作品〈空間之鳥〉。（滋賀縣立美術館提供）

文／杜宇航

野村文舉1899年作品〈近江八景圖 矢橋歸帆〉。（滋賀縣立美術館提供）

落語誕生於江戶時代，是日本獨特的說唱藝術，以一人演繹多角的方式，將眾人引入憑藉想像力構築的敘事空間。只需一柄折扇與一條手巾，落語家便能轉換角色、描摹場景，將喜劇、世情，甚至人生哲理濃縮於短短一席笑談之間。從幽默滑稽的笑話，到滿懷人情味的故事，落語展現了人類最真實的喜怒哀樂。那些經典的江戶落語流傳至今，仍能讓人會心一笑，正因為它所捕捉的人性，橫跨時代而直指內心。

當落語與藝術相遇，會迸發出怎樣的奇妙化學反應？滋賀縣立美術館至6月8日舉辦「落語驚嘆展──竟然做到這種地步？落語與美術的強行合作」特展，由江戶落語名家三遊亭円丈將落語的敘事結構與美術館典藏作品相互呼應，讓藝術品成為落語故事的一部分。本展精選山元春舉、小倉遊龜等畫家的日本畫、人間國寶志村福美的染織作品、小幡正雄的原生藝術作品，同時選取經典落語故事，藉由對應的作品展現獨特的視覺場景──以野村文舉的〈近江八景圖 矢橋歸帆〉演繹風光勝境；「動物園」的篇章，則由岸竹堂的〈虎〉生動再現獸王雄姿；「鶴」的奇談，則與布朗庫西的〈空間之鳥〉組成造形與想像的對話。

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