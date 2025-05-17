【藝週末．國際藝聞】追求創新與極簡 「東方馬諦斯」常玉

常玉素有「東方馬諦斯」之稱。

文、攝影／方一在

常玉喜歡將繪畫形式簡化。

位於法國尼斯的亞洲藝術博物館目前正舉辦常玉（San Yu，1895-1966）的繪畫特展，這位作品融合東西方特色的畫家，素有「東方馬諦斯」之稱，他是1920年代首批留法學生，亦被認為是20世紀最重要的華人畫家之一，展期至6月15日。

常玉出生於清朝末年的富商家庭，從小學習書法與繪畫，20多歲至法國留學後長期定居巴黎，沉浸在充滿藝術氛圍的自由環境當中。雖然大半輩子都在西方度過，但常玉不忘本，水墨和紙仍是他首選的創作工具，即使曾涉獵油畫，主題也帶有東方色彩，他筆下的花朵便融合傳統「花鳥畫」與西方「靜物畫」的特色。

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常玉被人稱為「東方馬諦斯」，主要因為兩人的繪畫特點是傾向於採用曲線且將物體形式極端簡化。雖無證據顯示兩人曾經見面交流過，但馬諦斯熱愛且收藏亞洲藝術，他的一些創作理論與東方的繪畫概念一致，或許就是這些共識，讓兩人產生連結。

常玉一生不斷追求新的繪畫方式，渴望重塑形式，經常重複畫相同的姿勢達數十次，不斷嘗試各種可能的簡化方式，身體的扭曲、不尋常的視角和局部特寫，均反映出他對藝術求新求變的精神。

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