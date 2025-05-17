【藝術文化】從篳路藍縷到領先創新 紙風車創團33年首度出版執行報告

紙風車團長任建誠（左起）展示《紙風車創立32年工作執行報告》，表示即起可於官網下載（https://reurl.cc/vQ8ZlA）；李永豐手中內頁的照片，攝於2015年高雄氣爆週年，紙風車戶外演出《順風耳的新香爐》，是象徵媽祖庇佑民眾的祈福劇；紙風車執行長張敏宜展示紙風車大事記年表。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕紙風車自1992年創團至今33年，首度發布「影響力報告書」，為此，近年低調轉幕後專心創作的創辦人李永豐，特別現身與媒體暢談回顧一路的篳路藍縷，被問及出版「報告書」的原由，笑說其實本來應該1到2年就該整理一次，但以前忙著到處表演，直到30週年時，覺得至少該動手做個總整理了，不為別的，只為真心感謝過去32年來支持紙風車的人，不敢談「影響力」，因此，報告書名為《紙風車創立32年工作執行報告》。

只是，原為30週年而做，沒想到過程比想像中複雜且困難，光是資料蒐集整理就耗時2年，紙風車團長任建誠說，「在這過程中，才發現原來團隊曾做了這麼多事。」負責主編的紙風車文教基金會文宣組志工主席陳玉華則表示，觀察紙風車30餘年的創作及工作軌跡，這麼多志工、企業投入，「我認為這是一個大型台灣人公民意識及社會運動的啟動」；在這過程裡，正好迎來「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」第3輪啟動，這份報告書也成為紙風車和所有的支持者溝通、互動的最佳信物。

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根據《紙風車創立32年工作執行報告》內容，紙風車在過去32年期間，總共演出6608場，累積1475萬名觀眾，3585家企業業捐款支持，1.5萬人次志工參與。不停轉動的紙風車，除了每年發表新作，在國家級的劇場演出，更是最早展開計畫性與持續性全國公益戶外演出的當代劇團。

李永豐的學弟也是《表演藝術雜誌》總編輯黎家齊說，紙風車有3大前瞻性是走在國內劇團最前端，包括在台灣觀眾尚未養成付費看戲的觀念前，倡議售票演出，藉此建立起健全的劇團運作機制，如今也成為表演藝術市場的根本；其次是創作台灣新童話，讓「本土元素」成為作品重要內涵，也就是現在流行的「越在地，越國際」；然後就是戶外演出，以前台灣最多戶外演出是外台歌仔戲，但逐漸式微，反而紙風車從「319」走到「368」，不僅遍地開花，且30年來成為好幾代兒童成長過程的藝術啟蒙。

回憶紙風車發起「紙風車319鄉村兒童藝術工程」的過程，李永豐說，因為接到故鄉嘉義布袋的一通邀演電話，當時來自故鄉的邀演費只有5萬元，連搭舞台費用都不夠，只能忍痛回絕，但也因此，他於日後為此輾轉難眠，心想：「我是鄉下孩子，我的劇團是票房冠軍，卻不能演戲給故鄉的孩子看？」沒想到因此開啟兒童藝術工程漫長的文化旅程，從319到368，一走18年，去年開啟第3輪，李永豐笑說，雖然國內沒有兒童劇專屬的獎項，但「孩子的笑容就是我的桂冠」。

談到一路走來最想感謝的人，李永豐除了感謝所有支持者，更提到4個人。李永豐說，紙風車32年曾遭遇各種考驗，尤其近幾年紙風車歷經疫情及祝融雙重打擊，鎰勝工業黃子成董事長、中國信託董事會高人傑秘書長、和碩聯合科技童子賢董事長及富邦集團蔡明忠董事長，雖然跟這幾位董事長不常見面，但他們的雪中送炭，不僅幫助紙風車走過危機，連帶地，也讓眾多劇場專業相關領域的工作者，得以撐過疫情，至今仍堅守在崗位上。

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