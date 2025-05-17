【藝術文化】台博館微型展物件的記憶開展

文化部長李遠捐贈父親李琳收藏的日本畫家茅野正名手稿。（台博館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立台灣博物館舉辦的「物件的記憶—家藏、捐贈與新生」微型展，橫跨人文與自然領域，展品亮點包含文化部長李遠捐贈的茅野正名手繪素描、樺山資紀總督的掛軸等，展現豐富多元的典藏面貌。即日起至5月25日，在台博館本館登場。

台博館表示，目前館藏文物及標本逾13萬件，其中「捐贈品」多達26447件，占整體館藏近20%，另收藏建築圖13萬餘件。2019年迄今獲贈的文物、標本約15萬餘件，建築書圖約14萬餘件。其中，人文領域的捐贈物包含謝碧蓮捐贈自幼所愛的蝴蝶玉珮與飾品、阮惠玫捐贈祖母親手縫製的婚服、胡進祿捐贈「台灣民主國」相關收藏、陳怡靜捐贈祖母陳王金英助產士證書、范純融捐贈浮世繪作品、林彥良捐贈祖母嫁妝竹雕山豬牙掛鉤、楊維晟捐贈台灣農村背景的鱗翅畫，見證台灣的歷史記憶與產業史。更有建築師王秀蓮設計監造建築圖說7000多面，內容遍及台灣各地且不乏知名建築，包括三愛幼稚園、中央旅社等。

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自然學門捐贈品中，則包括原為台灣大學教授譚立平與王鑫教學所用的礦物與地質知識標本，是地質學知識傳承的重要證據，以及國立台南大學生物科技學系副教授黃銘志捐出的深海生物標本，包括「海神後海螫蝦」及「猶加敦深水蝨」正模式標本等。

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