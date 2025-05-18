【藝術文化】李遠出席綠島人權紀念碑錄名竣工揭牌 綠島人權藝術季開展

藝術家邱子晏的全新創作《臨天光》，從白色恐怖文學、影像與史實中編織出平行的影像敘事。（人權館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕昨（17）日白色恐怖綠島紀念園區舉行兩項與人權相關的重要活動，一是「綠島人權紀念碑錄名竣工揭牌典禮」，其次是「2025綠島人權藝術季」開展，文化部長李遠昨日先出席綠島人權紀念碑錄名竣工揭牌典禮，隨後並參觀藝術季。

李遠昨日出席綠島人權紀念碑錄名竣工揭牌典禮後，接著參觀2025綠島人權藝術季。（文化部提供）

李遠、政治受難者前輩與家屬共同出席揭牌典禮，李遠表示，身為白色恐怖受難家屬一員，深知那段歷史對個人與國家的深刻影響，並強調藝術正是將記憶傳遞給下一代的重要媒介。他指出，如果能透過小說、音樂、藝術、電影、繪本、漫畫等，將當年白色恐怖時期的故事，一代傳達一代給更多年輕人聽見，若有年輕人因為藝術而流下眼淚，「那是珍貴的理解」。

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由文化部所屬國家人權博物館主辦的「2025綠島人權藝術季」昨日正式開展，展期至9月21日。今年由高森信男擔任總策展人，與策展人曾哲偉、張文豪共同策劃，以「一四九海浬的時間：對抗遺忘」為題，召喚1951年政治受難者自基隆港被押解至綠島的歷史記憶，並邀集23組國內外藝術家參與展出。

展覽主題「一四九海浬的時間」聚焦「渡海登島」的歷史片段，從受難者被強行帶往綠島的航程出發，象徵思想被封鎖與記憶被阻絕，涵蓋錄像、裝置、繪畫、聲音與檔案文件等多元形式，來自馬來西亞、海地、香港、印尼、克羅埃西亞、越南等地的藝術家共同參展，展現跨地域對歷史記憶的集體回應。

藝術家王德瑜展出大型充氣裝置《N22.40》，靈感源自白色恐怖受難者蔡焜霖的敘述，作品象徵綠島海水中自由的擁抱，傳遞受難經驗中人性與希望的光芒。邱子晏則以新作《臨天光》構築平行敘事，帶領觀眾穿越文學與史實，進入象徵權力監控的八卦樓塔狀空間，透過空間與影像語言探索歷史的交錯與觀看方式。

來自馬來西亞沙巴的龐克搖滾社創作《獻給自由，希望的心》，以大幅木刻版畫描繪綠島受難者的夢想與抵抗，並與綠島國中生共創，實踐藝術與在地連結。其他重點作品包括白色恐怖受難者陳武鎮的《虛擬巨惡》與《判決書》系列，以及受難者後代黃旭宏的《剎那．永恆》，共同呈現歷史苦難中的情感與記憶軌跡。

除展覽外，藝術季亦安排策展導覽、創作工作坊與校園座談等推廣活動，並與台灣各地獨立書店合作人權主題書展。7至9月將推出12集Podcast節目，深入對談人權與藝術的交會。展覽資訊詳詢「2025綠島人權藝術季」官網與臉書。

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