自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】李遠出席綠島人權紀念碑錄名竣工揭牌 綠島人權藝術季開展

2025/05/18 05:30

藝術家邱子晏的全新創作《臨天光》，從白色恐怖文學、影像與史實中編織出平行的影像敘事。（人權館提供）藝術家邱子晏的全新創作《臨天光》，從白色恐怖文學、影像與史實中編織出平行的影像敘事。（人權館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕昨（17）日白色恐怖綠島紀念園區舉行兩項與人權相關的重要活動，一是「綠島人權紀念碑錄名竣工揭牌典禮」，其次是「2025綠島人權藝術季」開展，文化部長李遠昨日先出席綠島人權紀念碑錄名竣工揭牌典禮，隨後並參觀藝術季。

李遠昨日出席綠島人權紀念碑錄名竣工揭牌典禮後，接著參觀2025綠島人權藝術季。（文化部提供）李遠昨日出席綠島人權紀念碑錄名竣工揭牌典禮後，接著參觀2025綠島人權藝術季。（文化部提供）

李遠、政治受難者前輩與家屬共同出席揭牌典禮，李遠表示，身為白色恐怖受難家屬一員，深知那段歷史對個人與國家的深刻影響，並強調藝術正是將記憶傳遞給下一代的重要媒介。他指出，如果能透過小說、音樂、藝術、電影、繪本、漫畫等，將當年白色恐怖時期的故事，一代傳達一代給更多年輕人聽見，若有年輕人因為藝術而流下眼淚，「那是珍貴的理解」。

由文化部所屬國家人權博物館主辦的「2025綠島人權藝術季」昨日正式開展，展期至9月21日。今年由高森信男擔任總策展人，與策展人曾哲偉、張文豪共同策劃，以「一四九海浬的時間：對抗遺忘」為題，召喚1951年政治受難者自基隆港被押解至綠島的歷史記憶，並邀集23組國內外藝術家參與展出。

展覽主題「一四九海浬的時間」聚焦「渡海登島」的歷史片段，從受難者被強行帶往綠島的航程出發，象徵思想被封鎖與記憶被阻絕，涵蓋錄像、裝置、繪畫、聲音與檔案文件等多元形式，來自馬來西亞、海地、香港、印尼、克羅埃西亞、越南等地的藝術家共同參展，展現跨地域對歷史記憶的集體回應。

藝術家王德瑜展出大型充氣裝置《N22.40》，靈感源自白色恐怖受難者蔡焜霖的敘述，作品象徵綠島海水中自由的擁抱，傳遞受難經驗中人性與希望的光芒。邱子晏則以新作《臨天光》構築平行敘事，帶領觀眾穿越文學與史實，進入象徵權力監控的八卦樓塔狀空間，透過空間與影像語言探索歷史的交錯與觀看方式。

來自馬來西亞沙巴的龐克搖滾社創作《獻給自由，希望的心》，以大幅木刻版畫描繪綠島受難者的夢想與抵抗，並與綠島國中生共創，實踐藝術與在地連結。其他重點作品包括白色恐怖受難者陳武鎮的《虛擬巨惡》與《判決書》系列，以及受難者後代黃旭宏的《剎那．永恆》，共同呈現歷史苦難中的情感與記憶軌跡。

除展覽外，藝術季亦安排策展導覽、創作工作坊與校園座談等推廣活動，並與台灣各地獨立書店合作人權主題書展。7至9月將推出12集Podcast節目，深入對談人權與藝術的交會。展覽資訊詳詢「2025綠島人權藝術季」官網與臉書。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應