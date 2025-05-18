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【藝術文化】台北兒童藝術節6月登場 打造城市藝術遊樂場

2025/05/18 05:30

洪健藏X晃晃跨幅町 《小魚散步》。（北藝中心提供）洪健藏X晃晃跨幅町 《小魚散步》。（北藝中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北市政府與台北表演藝術中心共同主辦的第26屆「台北兒童藝術節」，將於6月28至8月2日登場。集結29個團隊、上百場展演節目，橫跨台北12個行政區，邀請大小朋友在城市裡展開藝術的夏日冒險。

北藝中心董事長王文儀表示，今年兒藝節用光影、音樂、偶戲講故事，從操偶與擬音設計，到共融場域的身體工作坊，都是嘗試以不同方式接住孩子的好奇與提問。今年擴大「前進社區」計畫、首度深入公立幼兒園演出，讓藝術觸及更多孩子的日常場域，也希望在互動展覽與戶外演出中持續激盪想像。

今年演出類型跨越光影、偶戲、繪本改編與音樂等類型。光影作品包含德國七巧板劇團《調皮的影子》以幽默創意展現影子戲劇的嶄新想像、澳洲派奇劇團《閃閃星》結合互動光線與繪本世界，帶領孩子進入夜色中的夢幻國度、美國卡普特劇團《影子探險隊》則以肢體變換剪影創造出百變視覺驚奇。

偶戲節目展現情感與歷史深度，如西班牙奇里奇特拉劇團《太空小狗萊卡》運用皮影與物件敘述冷戰時代人類與動物的連結；台灣集藝戲坊《浪漫劍客葉不凡》改編李天祿大師經典作，融合現場音樂與武俠操偶，打造「遊走式」觀演體驗。

改編繪本與童話的劇場創作，如飛人集社劇團《1家2加毛毛蟲》將詩人夏夏作品轉化為剝皮寮歷史街區中的偶戲漫遊；洪健藏與晃晃跨幅町打造的《小魚散步》運用光影與巷弄日常展現陳致元繪本的詩意；好人好事製作《從此過著幸福快樂的日子～最終章？！》翻玩經典童話結構，解構皇后與魔鏡的故事帶來出人意料的結局。

音樂節目，則有長榮交響樂團推出《皮爾金的冒險》，打造「輕鬆自在音樂會」，讓孩子與家長都能自在感受葛利格名作的魅力。此外，免費戶外表演將於大安森林公園等地上演。

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