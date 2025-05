【藝術文化】嗨姆雷特震撼人心 今日輕鬆自在場壓軸

演出最後,演員們邀請觀眾上台一起跳舞,釋放自己。(記者凌美雪攝)

〔記者凌美雪/台北報導〕「演員能夠改變自己的面容,流淚、轉換聲音、調整動作,讓一切契合故事的表達,這不是很不可思議嗎?我也希望能夠說話,讓人明白我的心聲……也許這是我們最後的依靠,劇場!」來自南美洲的秘魯廣場劇團(Teatro La Plaza)攜手8位唐氏症演員共同演出的《嗨姆雷特》,連2日在台北國家戲劇院演出,獲得眾多觀眾好評,紛紛大推,認為這是今年TIFA不可錯過的節目。

《嗨姆雷特》編導切拉‧德‧法拉利(Chela De Ferrari),受一位夢想成為演員且任職於劇場前台的唐氏症青年海梅・克魯茲(Jaime Cruz)啟發,決心創造一個讓身心障礙者能真正「主導創作」的舞台。她與8位唐氏症演員展開長達1年的合作旅程,在不斷排練與傾聽中,讓演員以自身語彙與人生視角重新詮釋《嗨姆雷特》。

或可說,這也是一場直指社會價值的對話。開場生產的過程,隱喻唐氏症的孩子其實在母親孕期中就可篩檢出來,為何孕婦會選擇把孩子生下來?而唐氏症寶寶既然被生下來了,日後成長過程中,他們有沒有辦法面對各種生命的關口,如同哈姆雷特對「To be or not to be」的思考?

《嗨姆雷特》將於今(18)日下午的壓軸演出以「輕鬆自在場」呈現,除提供情境字幕協助聽障者觀賞,也開放觀眾依身體與心理狀態自由入場、發聲。現場亦備有抗噪耳機、紓壓球等輔具,讓所有觀眾都能自在觀演,感受藝術的溫柔與包容。

