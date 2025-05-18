【家庭plus．徵文大拼盤】探人隱私 請三思

圖／顏寧儀

聊天有很多話題可聊，但如果探問別人的隱私，小心被畫下句點，說不定連人際關係也gg……

圖／顏寧儀

〈兵來將擋〉打探薪資 別這麼白目

文／魏世昌（宜蘭縣）

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「欸，你薪水多少啊？」話一出口，整桌氣氛瞬間凝結。這是公司年末聚餐，氣氛原本熱絡，卻因這突如其來的問題，彷彿按下了暫停鍵。

從初入職場到如今，類似的詢問總是不期而至。薪資本該是個人隱私，但在本土企業文化中，這卻像天氣話題般自然，甚至成了一種社交工具。然而，這種「關心」，真的沒有探人隱私的意味嗎？

收入從來不是單純的數字，它背後隱藏著比較、競爭，甚至焦慮。「怎麼可能，你應該比我高吧？」「誰誰誰比你多好多！」這些話語看似無心，卻可能讓人質疑自己的價值，甚至陷入不必要的壓力。

這樣不僅容易造成困擾，還可能影響人際關係，甚至引發不必要的誤解與隔閡。

我笑著回應：「夠用就好，來，乾杯！」這是最常見的帶過法。如果對方繼續追問，我便反問：「怎麼突然對這個有興趣？」或幽默回應：「公司說不能講，講了要扣錢！」讓話題自然轉向。當然，也可以直接說：「這是個人隱私，不太方便透露喔。」這樣的回應，既保持了禮貌，也守住了自己的界線。

〈守口如瓶〉交友被詐 幫忙冷處理

文／祐禎（嘉義縣）

午休到一半被手機鈴聲吵醒，原來是同事來電要去警局做筆錄，心想這傢伙不是去買便當？午休結束前他又打電話來，下午要我幫他臨時請假。

所有人都來向我打聽他為何去警局，但我一律回答只知道他去做筆錄，有些人就是不死心，試圖用LINE或其他方式問他到底如何？但都沒得到他的回應。

下班後，我打電話給他詢問情況，他才說是交友軟體上被詐騙恐嚇勒索，所以才去警局報案。這幾年來他一直想成家，但卻屢戰屢敗，仍舊單身，有時還成為同事間揶揄與嘻笑的對象，所以我一聽到「交友軟體」，當下腦袋瓜就冷靜下來。我跟他說很多人都來問他的狀況，我只說去警察局做筆錄，交友軟體的事情我現在聽到，但掛上電話我就忘記這件事，要他想好星期一要怎麼面對其他人的詢問，其餘的事情我一概不知，也不會多說一字。

星期一上班，很多人問了他一個早上後，看著所有人的臉從期待轉變為百般無聊，我知道他躲過尷尬，而我也躲過耳邊疲勞轟炸。

〈走為上策〉健康隱私 不想被討論

文／張子筑（台中市）

俗話：「一樣米養百樣人」，說明每個人的個性、思想、行為各式各樣、形形色色，都不相同，所以遇到喜歡探人隱私的就不足為奇了。

不過，明明是隱私，卻被公然探問，還一派理所當然，真要人無語問蒼天，尷尬至極。要閃避這樣的不悅，就要各顯神通了，我會當機立斷，三十六計走為上策。

記得更年期時，引發恐慌症及心律不整，那陣子接連好幾次跑急診，真巧都遇到當志工的友人A輪值，她關懷備至之餘，也引來異樣的眼光。我一向不喜歡讓人知道身體狀況，那是個人隱私，即便是至親好友善意的關心，都讓我感覺不舒服，好像被偷窺。

有一次老朋友相聚，A也在座，一群人從兒孫聊到理財，滿場歡樂，暢所欲言。聊著，聊著，話題轉到退休養生，這時A話鋒一轉，忽然對我飄來關愛的眼神，剎那間我彷彿成為聚會焦點，眼看矛頭不對，靈機一動，藉故兒媳有事，臨時要去接孫子，語畢，走為上策，免除一場赤裸裸的拷問。

〈敬而遠之〉小姑愛打探 讓人招架不住

文／科帆（高雄市）

我的原生家庭成員愛打聽別人的隱私，而且總是打破砂鍋問到底，即使兩個妹妹已出嫁，與娘家住得近，逮著機會便對娘家的一舉一動問個不停。

從正面思考，女兒高度關注娘家或許是愛的表現，我也早已習慣言無不盡，但對我的妻女而言，「一人一家代、公媽隨人拜」，畢竟是外戚，過於探問兄嫂家的隱私，真令人招架不住！

如果只是話家常尚無不可，偏偏她們問的盡是兄嫂的財務動向、行事動態、服侍父親的細節，及我兩個女兒的工作交友狀況，包括前因後果、行事曆與未來計畫，都要鉅細靡遺地交代清楚，若覺得不夠透澈，還會拐彎抹角、抽絲剝繭地追問下去，形同一場隱私的逼供大會。

長期面對如此私密被攤在陽光下的場合，令妻女的壓力大到無以復加，更成為妻子揮之不去的夢魘，因此每逢家庭聚會，妻女總會推託有事，避而遠之，更警告我單刀赴會需謹言慎行、守口如瓶，避免這種不愉快的感覺一再上演。

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