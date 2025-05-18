【藝週末．藝週推薦表演】2025年台南國際音樂節 聲聲不息的未來篇章

2025年台南國際音樂節以「聲聲不息 Eternal Symphony」為主題。

文／記者凌美雪 圖／MNA提供

小提琴家曾宇謙（右起）、哈德利希與鋼琴家奧里安．魏斯去年在台南國際音樂節驚喜同台，今年又各自端出精心規畫的節目。

台南是一座歷史與文化交織的古都，也是一座充滿音樂生命力的城市。誠摯邀請全國愛好音樂的朋友，來台南走走，透過音樂感受這城市的溫度與生命力，這是屬於台南的「聲聲不息」。──台南市長黃偉哲

湯姆．克魯斯認為音樂是這部電影很重要的一部分。

2025年台南國際音樂節以「聲聲不息Eternal Symphony」為主題，邀請多位國際音樂家及優秀在地團隊，規畫10檔12場音樂演出。音樂節分「時光旋律Rhythm of Time」與「未來篇章Future Harmony」兩大主軸，「時光旋律」已於4月率先開跑，「未來篇章」則將於5月底在台南文化中心演藝廳接力登場。

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《捍衛戰士：獨行俠》電影交響音樂會將於5月再度登台演出。

「未來篇章」的節目內容以國際性的音樂作品為主，廣受普羅大眾歡迎的電影與動畫音樂會，這次將有2部風格主題大不相同的影片，5月30日的《捍衛戰士：獨行俠》電影交響音樂會，與6月7日的《鬼滅之刃》動畫音樂會，都是結合大銀幕與樂團現場演出。

克里斯‧伯堤將於週末夜晚與樂迷相約在台南。

音樂的力量無與倫比，能加深人們對故事的體驗以及與角色的聯繫。當湯姆．克魯斯親自看完《捍衛戰士：獨行俠》電影交響音樂會後，他形容自己「見證了電影與音樂的完美融合」，而將於台灣進行亞洲首演的《鬼滅之刃》動畫音樂會，則更令人期待它將如何讓人用耳朵聽見熱血沸騰的勇氣。

曾宇謙將首次與鋼琴家奧里安．魏斯合作演出。（圖為奧里安．魏斯）

另外3場聚焦深受樂迷喜愛的音樂家，包括跨界小號巨星克里斯．伯堤（Chris Botti）將帶來融合爵士、古典與流行的音樂夜；還有2位知名小提琴家曾宇謙與奧古斯汀．哈德利希（Augustin Hadelich），一位是台灣小提琴學子的偶像，一位是小提琴巨星，有趣的是，看似沒有關係的兩人，其實頗有交集。

曾宇謙將首次與鋼琴家奧里安．魏斯合作演出。（圖為曾宇謙）

哈德利希於2023年首訪台時，曾宇謙受邀擔任神祕嘉賓跨刀為導聆「助講」，分析哈德利希演奏的特色；去年哈德利希首登台南國際音樂節，與鋼琴家奧里安．魏斯（Orion Weiss）合作演出，曾宇謙再度受邀擔任與談人，3人合體大合照，讓現場觀眾大喊「夢幻時刻，太幸福」；這次2位小提琴家將於6月及7月先後再登府城，奧里安成為曾宇謙的搭檔，哈德利希則將攜手柏林愛樂巴洛克合奏團，為整個音樂節做燦爛的壓軸。

現象級動畫《鬼滅之刃》，將以全新形式登陸台灣。

5/30 《捍衛戰士：獨行俠》電影交響音樂會

《鬼滅之刃》動畫音樂會現場Live Band演出。

《捍衛戰士：獨行俠》電影以壯闊空戰場面、細膩情感刻畫，贏得觀眾與影評一致好評。自2022年上映以來，締造全球14億美元票房佳績，成為湯姆．克魯斯影史最賣座紀錄。其電影交響音樂會，自2024年9月27日於倫敦皇家阿爾伯特音樂廳全球首演後，同年就登台演出並掀起熱潮。這場結合大銀幕與現場交響樂的音樂盛宴，將在台南國際音樂節，邀影迷和樂迷沉浸在熱血沸騰的經典旋律之中。

小提琴家奧古斯汀．哈德利希是閃耀國際的巨星。

音樂會由吳曜宇指揮國立台灣交響樂團於電影播映現場同步演奏，以哈羅德．方特梅耶（Harold Faltermeyer）標誌性的主旋律揭開序幕，再現奧斯卡金獎大師漢斯．季默（Hans Zimmer）、電影音樂才子羅恩．巴夫（Lorne Balfe）聯手打造的動人配樂。而由樂壇天后女神卡卡（Lady Gaga）獻唱的電影主題曲〈Hold My Hand〉，以及共和世代（OneRepublic）輕快動感的〈I Ain’t Worried〉，則將透過電影原聲與交響樂團的現場演繹，帶領觀眾體驗超音速的激情與感動。

柏林愛樂巴洛克合奏團成員由11位現任柏林愛樂獨奏家、1位退役團員以及6位頂尖獨奏家組成。

5/31 與跨界小號天王相約在台南

台南市長黃偉哲邀請全國民眾到台南觀賞音樂節的演出。

被譽為「最性感跨界天王小號手」的克里斯．伯堤，將於週末夜晚與樂迷相約在台南，呈獻融合爵士、古典與流行的音樂盛宴！

曾被評為全球50位型男之一的伯堤，12歲時受爵士大師邁爾士．戴維斯（Miles Davis）影響而投身音樂。自1995年出道以來，締造無數驚人紀錄，2013年專輯《Impressions》榮獲葛萊美最佳流行演奏專輯獎，其代表作《Chris Botti in Boston》獲3項葛萊美提名；他的多張專輯在《Billboard》爵士專輯排行榜上屢創佳績，確立其在爵士樂壇的領先地位，並被評選為最具影響力的爵士音樂家。

但這位優雅迷人的爵士紳士，對音樂的執著與熱愛也反映在生活態度上，他為現場演出下了極佳註解：「在現場，觀眾能充分感受到每次演出都有不同的效果。這也是為什麼爵士樂需要聽現場，而不是專輯。」此次登台南國際音樂節，Chris Botti將以充滿魅力的即興Live演出，打破傳統音樂會界限的親密互動，完美展現爵士音樂現場魔力！

6/7 曾宇謙小提琴奏鳴曲系列

柴可夫斯基國際小提琴大賽銀牌得主曾宇謙，一直是國內小提琴學子的偶像。今年曾宇謙為自己策畫一項職業生涯中最具規模與挑戰性的演出計畫，4場表演端出3個系列曲目，系列之一首站就是台南國際音樂節，曾宇謙也將首次與鋼琴家奧里安．魏斯合作，攜手展開全新對話。

音樂會開場為舒曼《A小調小提琴奏鳴曲》，此曲寫於作曲家情緒震盪的1851年，短短幾天內完成，情緒卻深如渦流。小提琴家約阿希姆演奏後，舒曼寫道：「它觸動了我心中最深處的弦」，第1樂章低沉壓抑，第2樂章如微光呢喃，第3樂章則在倔強與回望中結束。

緊接著是舒伯特寫於1827年的《C大調幻想曲》，內含舒伯特擷取自己的藝術歌曲〈Sei mir gegrüsst〉為主題，寫給遠方的、再也無法相見的人的旋律。這首獻給小提琴與鋼琴的詩，從近乎幽微的呢喃，推進至開闊抒情與技巧繁複的段落，旋律如流水般，在小提琴與鋼琴之間自然流轉，曾宇謙認為，「看似簡單，但要詩意、優雅，其實極度考驗技巧。」卻也因此，是「最美旋律」。

壓軸的貝多芬《克羅采》，創作於1803年，曾標記為「鋼琴與小提琴以協奏曲風合奏的奏鳴曲」，結構龐大、情緒翻騰，從風暴般的開場，到深情的變奏，再以幾近狂喜的快板收尾，小提琴與鋼琴如兩道烈焰交鋒，雄辯滔滔，曲風汪洋恣肆，技巧與張力全開，是一首巔峰之作。

6/8 《鬼滅之刃》動畫音樂會

改編自吾峠呼世晴原作漫畫的現象級動畫《鬼滅之刃》，將以全新形式登陸台灣。由官方正式授權、亞洲首演的《鬼滅之刃》動畫音樂會，聚焦在動畫第一季《竈門炭治郎：立志篇》，以主角炭治郎為救回變成鬼的妹妹禰豆子，加入鬼殺隊之路為主軸，精選動畫中經典橋段搭配原作音樂重現，現場Live Band由音樂總監兼鍵盤艾蜜莉．馬歇爾（Emily Marshall）率領，攜手NSO國家交響樂團的15人編制管弦樂團共同演出。

回到白雪紛飛的起點，一同走過那條既寒冷又熾熱的滅鬼之路。樂迷們將可聆賞由梶浦由記、椎名豪2位作曲家所創作的配樂，樂隊將在現場重現歌曲旋律，包括知名歌手LiSA演唱的動畫片頭曲〈紅蓮華〉、中川奈美演唱的片尾曲〈炭治郎之歌〉，以及〈兄妹之絆〉等耳熟能詳的第一季旋律。

7/13 小提琴巨星哈德利希&柏林愛樂巴洛克合奏團

葛萊美獎得主、當今國際樂壇炙手可熱的小提琴家奧古斯汀‧哈德利希，首次海外合體柏林愛樂子團柏林愛樂巴洛克合奏團（Berliner Barock Solisten），將於台南國際音樂節呈獻橫跨古典與浪漫的精選經典。這場強強聯手的音樂盛會，將以細膩詮釋與耀眼技巧，展現其音樂深度與魅力。

出生於義大利，父母是德國人，現年41歲的哈德利希，7歲就舉辦第1場音樂會，被譽為神童，沒想到在1999年的一場大火，對他造成危及生命的燒創傷，幸在家庭的支持下，接受無數次植皮手術與長時間的物理治療，直到重拾小提琴，並於2007年自紐約茱莉亞音樂院取得藝術家文憑。現今演出與教學並進，在古典樂壇炙手可熱的程度，被《紐約時報》讚譽是閃耀國際的巨星。

柏林愛樂巴洛克合奏團成員由11位現任柏林愛樂獨奏家、1位退役團員以及6位頂尖獨奏家組成，其演奏風格巧妙結合現代化古樂器與靈活彈性，顛覆古典既定印象，備受國際推崇。

此次攜手巡演，曲目涵蓋莫札特《第五號A大調小提琴協奏曲》與《哈夫納》小夜曲中的〈迴旋曲〉樂章，並特別選演薩拉沙泰技術與華麗兼具的《卡門幻想曲》，展現哈德利希廣受推崇的戲劇性音樂語言與無可匹敵的演奏張力。柏林愛樂巴洛克合奏團亦將單獨演出2首莫札特的代表作，展現合奏實力與獨奏光芒交織的音樂火花。

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