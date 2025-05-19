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台崑新戲《牡丹亭》上、下本2天連演 重返湯顯祖筆下原典之美

2025/05/19 05:30

原典版《牡丹亭》由資深崑曲表演藝術家與台崑之星團隊攜手合作，後排站者左2起製作人洪敦遠、演員溫宇航、陳美蘭、台崑團長洪惟助、演員謝樂、奈諾．伊安。（記者凌美雪攝）原典版《牡丹亭》由資深崑曲表演藝術家與台崑之星團隊攜手合作，後排站者左2起製作人洪敦遠、演員溫宇航、陳美蘭、台崑團長洪惟助、演員謝樂、奈諾．伊安。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕台灣崑劇團將於月底推出「原典版」《牡丹亭》，以連續2天分上、下本演出，選〈驚夢〉與〈拾畫〉、〈幽媾〉完整呈現湯顯祖原文，並秉持「只刪不改」的原則，妥善處理其他折子，呈現較完整劇情。參考早期權威的《納書楹曲譜》，恢復古樸、慢節奏的呈現，帶觀眾重返湯顯祖筆下原汁原味的夢境與文采。

溫宇航認為，原典版《牡丹亭》可領略湯顯祖筆下與現今目之所及不一樣的風景。（記者凌美雪攝）溫宇航認為，原典版《牡丹亭》可領略湯顯祖筆下與現今目之所及不一樣的風景。（記者凌美雪攝）

製作人洪敦遠表示，做「原典版」的演出，還是要選大家比較常見的折子，因此選了《牡丹亭》，對於老觀眾來說會比較有趣，因為可以聽出「原典版」與時下流行的版本有什麼區別；而呈現較完整的故事脈絡，則是對於新觀眾來說，有其必要性。

台灣崑劇團為此次《牡丹亭》設計Q版人物文創品。（記者凌美雪攝）台灣崑劇團為此次《牡丹亭》設計Q版人物文創品。（記者凌美雪攝）

在演出陣容方面，上本〈驚夢〉由台崑之星的優秀青年演員擔綱，奈諾．伊安飾演柳夢梅、謝樂主演杜麗娘，展現青春氣息與活力；下本〈拾畫〉與〈幽媾〉，則由資深崑曲表演藝術家與台崑之星團隊攜手合作，由堪稱《牡丹亭》專家的崑曲名家溫宇航飾演柳夢梅，杜麗娘則由陳美蘭主演，以深厚的戲曲功底和獨到的詮釋，將古典韻味推向極致。

湯顯祖對麗娘晨起梳妝過程描繪細膩，溫宇航在排練過程中，也隨原典細節，讓春香為麗娘梳妝完畢後，套上外罩花帔，再出閣。可說完整重現原文中生活節奏的韻致。（記者凌美雪攝）湯顯祖對麗娘晨起梳妝過程描繪細膩，溫宇航在排練過程中，也隨原典細節，讓春香為麗娘梳妝完畢後，套上外罩花帔，再出閣。可說完整重現原文中生活節奏的韻致。（記者凌美雪攝）

資深名家同時也擔任排練指導，頗有傳承的味道。而隨著排練啟動，再次把原典《牡丹亭》重新反覆仔細研讀的溫宇航，有了很多感觸，這些心得也正好成為「原典版」《牡丹亭》特質的最佳寫照。

溫宇航說，以前「原典版」多只做為工具書校對、核查使用，「畢竟豐富絢爛的舞台表演擺在眼前，足夠讓我們學習，引我們頂禮膜拜了，誰還會放那個閒心再去考據湯顯祖筆下提示給我們的情境描繪。」而隨著「原典」排練的深入，「把我這個號稱演過『原著』的人，重新帶回原著，去領略湯顯祖筆下與現今目之所及不一樣的風景。」

為此，溫宇航像做重點筆記一樣，把他的體會詳實寫下並於日前公開在自己的臉書，他說，推崇「原典」的意義不僅是取得了一個表演檔期那麼簡單，「我們想要通過傳統台本與原著的差異比較，再現湯顯祖筆下的創作意圖，讓原著中人物的神韻不要被炫目舞台、婀娜身段、優美聲腔所遮蔽。」老觀眾也可在輕鬆觀賞「原典」之餘，領略《牡丹亭》成書幾百年來文本的演化。

台崑原典版《牡丹亭》將於5月31日呈獻上本〈驚夢〉、6月1日演出下本〈拾畫〉與〈幽媾〉，洪敦遠希望藉此邀請首次接觸傳統戲曲的新觀眾，以及崑劇愛好者，一起走進劇場，靜心品味湯顯祖的文辭，探尋古人的生活節奏，感受古典藝術的獨特魅力。

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