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藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

好友關係再進化 朱團聘櫻井弘二為駐團作曲家

2025/05/19 05:30

駐團作曲家櫻井弘二（左）與藝術總監朱宗慶簽訂聘約。（朱宗慶打擊樂團提供）駐團作曲家櫻井弘二（左）與藝術總監朱宗慶簽訂聘約。（朱宗慶打擊樂團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕朱宗慶打擊樂團第2季音樂會《打擊樂與他的好朋友們》，首演17日在台北國家音樂廳獲得滿堂彩，昨日又傳來好消息，就是為壓軸曲目改編的日本作曲家櫻井弘二（Koji Sakurai）已與朱團簽訂聘約，正式成為樂團駐團作曲家。

《打擊樂與他的好朋友們》17日在台北首演，櫻井弘二為壓軸「尋人啟事」的演出改編曲目。（記者凌美雪攝）《打擊樂與他的好朋友們》17日在台北首演，櫻井弘二為壓軸「尋人啟事」的演出改編曲目。（記者凌美雪攝）

朱團藝術總監朱宗慶表示，樂團與櫻井弘二結緣很早，自2006年他為資深團員吳珮菁的獨奏會擔任編曲，至今每年都可以看見他在樂團大大小小的演出裡參與貢獻，發揮他在編曲、作曲、音樂統籌等面向的長才；同時，他也是能夠不斷在音樂上激盪出精采火花的好朋友，能把許多心情與表演者的狀態融入創作，對於聲音的掌握也十分細膩。

櫻井弘二則表示，打擊樂的表現力非常多元，各種風格都有可能，尤其是跟朱宗慶打擊樂團的合作，完全不會受限，且「團員非常專業，也很願意接受挑戰，作曲家寫什麼，他們都可以打得出來，讓我每次替他們作曲都很開心，因為可以有很多可能性！」

因此，此刻Koji正式成為樂團新聘的駐團作曲家，「比較像是好友關係的再進化」，朱宗慶說，「期待在樂團邁向『2.0』的新階段過程中，我們能在絕佳情誼默契的基礎上，尋求更多創意突破。」

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