【藝術文化】前進巴黎白晝之夜 陳彥斌《拉什麼龐克》聚焦台灣原民文化

《拉什麼龐克》重新構想未來阿美族的音樂與舞蹈形式，進而思考原民文化認同與文化傳承等議題。（陳彥斌提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕駐法國台灣文化中心參與「巴黎外國文化中心論壇」（FICEP）主辦的舞蹈影像計畫《DANSE（S）》，推出原住民藝術家陳彥斌（Fangas Nayaw）錄像作品《拉什麼龐克》。作品日前於巴黎聖丹尼國際編舞藝術節登場後，更入選6月7日「巴黎白晝之夜」大會節目，將在歐洲體驗館進行沉浸式循環放映，展現台灣原住民藝術家在國際舞台的獨特創作視角。

文化部表示，「巴黎外國文化中心論壇」今年為第2度舉辦《DANSE（S）》舞蹈影像計畫，集結來自台灣、加拿大、丹麥、愛沙尼亞、希臘、愛爾蘭、義大利、波蘭、烏克蘭等9國編舞家的作品，總長57分鐘的影像選集聚焦於「人類永不停歇的奮鬥」這一普世命題，透過不同文化與舞蹈語彙交織出跨國藝術對話。

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《拉什麼龐克》為一部虛構原住民族已絕跡的平行時空之作，藉由影像與舞蹈交錯，引領觀眾如何從遺留下的線索追尋失落的文化，並重新構築阿美族音樂與舞蹈的未來想像。作品融合當代舞蹈、錄像裝置與現地製作形式，延伸出對原民文化認同、傳承等議題的深刻思辨。

藝術家陳彥斌來自台灣阿美族，其創作長期探索身體做為文化載體的多元語境，作品曾於歐洲、美洲及亞洲展出，聚焦於原住民文化與當代藝術間的交界。《拉什麼龐克》透過聲光、節奏與敘事編排，在虛構與現實之間建構一種文化記憶的共感機制，也是台灣當代原住民藝術進入巴黎聖丹尼國際編舞藝術節與白晝之夜，向國際展現創作實力。

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