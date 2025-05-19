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【自由副刊】 陳彥諺／馬黛茶、探戈以及母親們

2025/05/19 05:30

圖◎阿力金吉兒圖◎阿力金吉兒

◎陳彥諺 圖◎阿力金吉兒

可能是我抵達的時間剛剛好。十一月底，阿根廷的首都布宜諾斯艾利斯市，據說是它最美的兩個星期。藍花楹盛開，南半球的春日天氣微涼，有時黑雲飄來、下起小雨，藍紫色花瓣撒落地面，但等到放晴，枝枒縫隙裡就會竄出金黃光暈，陽光照亮這裡。

放晴時候，當地人聚集在五月廣場周圍的綠色草皮，或坐或臥，或一個人帶著書來，或一群朋友、家人聚在一起聊天，他們的腳邊，都有著一大罐熱水壺，以及一只圓滾滾的茶杯──不管以幾個人為單位，全都是共用一只茶杯、一支吸管──那是南美洲最有名的馬黛茶。

馬黛茶雖然有名，但在滿街可見的歐式咖啡館是買不到的。馬黛茶是和親近的人共同分享的茶飲，飲用時，熱水注入葫蘆狀的馬黛茶杯，啜飲後傳遞給下一位，茶飲用完了，再續斟熱水，一泡接著一泡，配著閒話家常，不停地傳遞下去。因此做為旅人，被當地人邀請喝杯馬黛茶，我感覺是至高的榮幸，像接過了他們的家常記憶。

只是，當我第一次喝到阿根廷人請喝的馬黛茶，卻嚇了一跳。

馬黛茶，聞起來像是夏天剛除草後，空氣飄散的味道。透過鐵製吸管啜飲一小口，那味道不像是過去習慣的台灣茶般淡雅香甜。阿根廷人愛好的馬黛茶，茶感非常濃厚，又酸又澀，比起茶，更像是一種燉藥，滋味直通腦門，強烈而難忘。

在五月廣場，面對著被稱做玫瑰宮的阿根廷總統府坐下，喝一口馬黛茶、聽他們時而嘻笑時而連珠的對話。我好喜歡此刻這裡的生活感。

確實是我抵達的時間剛剛好。2024年，阿根廷人告訴我，目前正是殖民政權結束後，阿根廷史上最久的承平共和時期。

此刻悠閒自在的五月廣場，曾是阿根廷獨立戰爭的開端。1810年，五月革命，布宜諾斯艾利斯市民們，在此宣布脫離西班牙的殖民統治。現代阿根廷，可說是從這個城市開始。

如今的廣場正中央，豎立著一方白色尖塔，圍欄成圈，圈住紀念五月革命的五月金字塔。

只是獨立戰爭後，故事未完，還沒有來到美好結局，國家並非從此強盛，人民也沒有從此幸福快樂。甚至有段時間，廣場上聚集的，不是嘻笑快樂的人們、不是高喊著民族自決與獨立自由的男性為主從政者，而是一群哀傷、憤怒，但不懼怕強權的母親們。

時間回到1976年。阿根廷軍政府上台，實行國家恐怖主義。誰看似反對政府，就暗殺、綁架、折磨或處刑。更有一班惡名昭彰的死亡飛機，半夜帶上囚禁者，將他們投入絕無生還可能的大西洋。

那段時間內，學生、知識分子、記者、工人，高達三萬人紛紛消失。這些是受過教育的一代，年齡多落在十六到三十五歲之間。然而無論成年與否，他們都是母親的孩子。

一位母親，她的孩子失蹤了。

這母親出自工人階級，對政治所知不多，但她知道她那從襁褓中便呵護長大的孩子，失蹤了。

她去監獄、醫院、警察局四處打聽，沒有找到孩子，卻發現了一件事：她並不是唯一一個孩子消失的母親。許多孩子都失蹤了。

她要知道孩子們去了哪。她在五月廣場前站著，希望玫瑰宮裡的掌權者出來解釋，她要求讓她的孩子活著回來。但是，那是戒嚴時期，宮外的守衛士兵告訴她，女士，妳不能站在這裡。

不能站著。於是，她開始繞著五月廣場走。

剛開始是一個母親，後來變成兩個、四個，兩兩一組像是散步般地走。她們想，如果單純在這裡走動，沒有人會知道她們是來找尋自己失蹤孩子的母親。

1977年4月30日。十四位母親繞著五月廣場走，她們沒有標語、沒有口號，只是安靜地走著。和廣場上單純散步的民眾不同，這群母親戴上了白色頭巾，上頭寫著孩子的名字和出生日期。

白色頭巾是襁褓嬰兒的尿布，代表著她們失蹤的孩子，更代表了她們不願戴上黑色頭紗，草率接受官方宣稱的死亡──她們要知道孩子命運的真相。

同年底，運動的創始人們接連消失。面對威脅性命的強權，站出來的母親沒有退縮，人數只愈來愈多。組織成立一年後，上街的母親，已經高達數百人。

她們成為了「五月廣場的母親」，每週四固定行走，她們堅定但溫和地，以非暴力運動傳達訊息，要求正義及真相。

在把持著軍事力量的軍政府面前，這群溫和而非暴力的母親，有可能帶來正義及真相嗎？

1983年軍政府垮台。1985年，在五月廣場母親們不放棄的運動下，終於迎來了阿根廷轉型正義史上，極為重要的軍政府審判，真相逐一釋出，侵害人權的軍官受到懲罰。

1992年，五月廣場的母親成為了第一個獲頒薩哈羅夫思想自由獎的人權團體。1999年，獲聯合國和平教育獎。

時間前進到2024年，此刻我來到五月廣場。在更靠近五月金字塔的地方，可以看到從尖塔處放射狀延伸，廣場地面鋪設大片的黑色石磚，黑磚上有一圈白色圖案。第一眼看，我以為那是意象化的鴿子，白色的水滴形狀，拼湊成一個飛揚的圖象。

但是，生活在這裡的人們都知道，那圖案，代表的是襁褓嬰兒的尿布，也代表著堅強而勇敢的母親們。

我坐在五月廣場的長椅上，面對玫瑰宮，也正對五月廣場的母親。春日的午後陽光真舒服，曬在身上暖暖的，不燙也不燥，空氣中還有淡淡的青草香。

旁邊來了一對年輕男女，二十歲上下，摟抱的親密感看起來是情侶。他們在長椅上放了藍牙喇叭，接著走到廣場中央，熱情洋溢的音樂開始播放，他們倆搭著彼此的肩，腰間處緊貼著，跟著彼此的步伐，甩頭、擺手、勾腳、旋轉、下腰。

五月廣場，年輕的阿根廷情侶在跳探戈。

陽光灑在他們身上，後方白色的五月金字塔反射光芒，地板上，成圈的五月廣場母親圖象，穩穩地接住了年輕情侶的飛揚及旋轉。

一曲舞畢，他們相擁、深吻，笑得好開心。畫面很美。

然而此刻能夠如此美好，我知道這不是偶然或幸運。生活在大時代中，人們共同分享的，不只是馬黛茶，還有命運。

如今年輕孩子能有自由、能夠飛揚，是因為曾有勇敢的人，以及，母親們。

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