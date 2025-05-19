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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】請客甘苦談

2025/05/19 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／達客周

請客是門學問，被請也是。

親朋好友的交往，請客本是美事一樁，但偏偏我遇過某些情況，會讓請客者心情不美麗。例如有的被招待者在酒足飯飽後，會追問著這餐吃多少錢，本以為被招待者不好意思，回答「沒多少」塘塞後，還是被窮追不捨。一旦知道價格後，客人沒有言謝不打緊，還在席間頻頻說：「怎麼這麼便宜。」講一次還不夠，此後逢人就反覆說。殊不知你所謂的便宜，可能是別人相當的一筆預算，偏偏不用付錢的人，拚命喊便宜，真是負人美意。

另外有種情形是，被迫請客。交情普通、有求於你的朋友約你吃飯，帳單來時，對方無動於衷。為避免尷尬，你就先付了，本想說：「我先付，你待會再給我就好。」話還沒出口，就聽到對方浮誇地言謝：「這怎麼好意思呢，讓你破費，謝謝啦。下次一定換我請喔。」那聲音高調到鄰桌的人都轉過來看。於是本想AA制的你，只好在眾目睽睽之下，低頭說「不客氣」。

別以為這類事只會發生在普通交情的人身上，就算所謂的自家人，也常有在買單時錙銖必計之輩。我認識的某個家族，為人長輩的兄弟帶家人聚餐時，精於算計的哥哥，要嘛就是掏錢掏得慢，讓老實的弟弟包辦全部人的費用；要嘛就是說好兩家人分攤的情況下，又耍了心機。如果那天哥哥家的出席人數較少，哥哥就說按人頭算，如此就可省些費用。有一次，哥哥家的所有兒女、媳婦、女婿、孫子、甚至親家等一票人都被邀來了，弟弟家只有夫妻和一個女兒出席。哥哥私下跟弟弟說，這次費用就兩家均分為二就好，這樣比較好計算。經濟狀況不如哥哥的弟弟一家三口，又莫名其妙地被抓去分攤哥哥那一大家子的血親、姻親數十人。餐後，哥哥那一大票姻親，還跟「大方」請客的哥哥道謝。

以上的幾個例子，看似有人善於操弄請客這檔事而獲利，其實恰好相反。這類人在自以為是的言行中，已失去更多，因為一件小小的事，已將人品的下限暴露在人前。明眼人就算不說破，也會漸漸拉開距離。畢竟，真誠的心意，只有值得的人配得。

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