【家庭plus．親子會客室】從小愛不完 長大不疏離

從小愛不完 長大不疏離

文／Ariel曾

與老同事聚會，好幾個人感歎孩子離家後，就很少主動和家裡聯絡，社群媒體也不願父母加朋友和追蹤，他們只能經由別人的發文，碰運氣關心孩子的生活近況。

我覺得自己很幸運，因為和兩個讀研究所的孩子，每天都會傳訊息，講電話都要講一個小時，我想之所以能維持這樣的緊密互動，可能和我經年累月對他們「談情說愛」有關。

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我自己是生長在重男輕女家庭中的第四個女兒，處境艱難可想而知，爸媽很少關心我的生活，有心事也不敢找他們商量，難過挫折都只能孤獨承受，成長過程一直很沒有安全感。對我而言，父母擁抱孩子是電視劇才會出現的誇大情節，不可能存在現實生活裡。

但等我當上媽媽後，才發現原來母愛可以如此強大，從孩子出生就是此生摯愛，最喜歡在孩子睡前讀兔子說愛的《猜猜我有多愛你》這本圖畫書，每晚關燈前要一起擁抱說I love you，早上陪他們上學進校門前，也要互相擁抱說I love you。

只不過在孩子上了國中後，這個愛的抱抱儀式，漸漸變成只有我一人演出的獨腳戲，可以理解這是他們到了青春期，為了表達自己長大不想依賴大人的方式，但我相信青少年其實更需要被愛與關心，所以我依然持續每天愛的抱抱，讓他們知道我的愛始終如一。

等孩子大學離家後，開始獨自面對所有事情，他們才體會到家就是永遠的避風港，只要在媽媽的面前，就不必再武裝自己，能夠完全卸下心防，暢所欲言，很自然而然當我擁抱他們時，也會像小時候回應I love you，親子關係比昔日更加親密。

父母對孩子說愛，是發自內心的真情流露，讓孩子知道父母很在乎他們，可以隨時有依靠，當孩子感受到父母的真心，自然就會產生信任感，願意開誠布公，主動分享行蹤了。

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