【家庭plus．生活大補帖】新廚房 好時光

新廚房 好時光

文／古家榕

週末清晨，屋內猶在沉睡。我盥洗完畢，打開廚房的燈，光潔的流理台，是我的書桌；瓦斯爐上的摩卡壺，是我的咖啡館。一本書、一把折疊椅、兩隻傲嬌貓咪，我滿足地坐下，享受這偷來的閒暇。

去年八月前，我家廚房可不是這樣：朽爛的木造流理台，水槽已塌陷，檯面更是歪斜，放顆蘋果就能教牛頓第一定律。但，廚房整修是大工程，身為掌廚人，若仍堪用，那便忍忍吧。直到有天忽然意識到，我處理廚房的態度，跟處置自己一樣，總覺得生活有太多比「自己」更重要的事，既然堪用的話，委屈些也無妨。然而，都說愛人如己，如果我不懂得愛自己，又如何能健康地愛別人呢？

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想到這裡，隨即聯繫廠商，一天丈量、一天拆除、一天重建，而我的生命，似乎也經歷一場翻修。過去的我，晨起後若想讀書寫作，總是窩在客廳一隅，屈就自然光直到家人起床；如今有了廚房，再也不怕吵到丈夫孩子，最好他們睡久一點，讓我獨享更多個人時光。

這才明白，原來，好好對待一間廚房，也是一種善待自己的方法。

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