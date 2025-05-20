2026威尼斯藝術雙年展總策展人科尤．柯沃猝逝 展覽宣告記者會27日全球直播

柯沃於2023年在Zeitz MOCAA拍攝的個人照片。（法新社）

〔記者凌美雪／綜合外電報導〕威尼斯雙年展官方去年底才宣布，將由南非開普敦蔡茨非洲當代藝術博物館（Zeitz MOCAA）首席策展人科尤．柯沃（Koyo Kouoh，1967-2025），擔任2026年第61屆威尼斯藝術雙年展總策展人。沒想到，近日卻傳出柯沃因癌症猝逝，享年57歲。除震驚與哀傷之外，對於即將於明年5月登場的視覺藝術雙年展，大會於昨（19）日以新聞稿宣告，將於27日舉辦記者會，同時也將透過社群網絡直播。

觀眾在Zeitz MOCAA的柯沃紀念展間留言。（法新社）

柯沃出生於喀麥隆，在瑞士長大，曾參與2次德國文件展（documenta 12與13）的策展團隊，並自2019年起擔任擁有非洲最大當代藝術收藏的Zeitz MOCAA首席策展人；2020年獲頒瑞士藝術領域重要的梅雷特．奧本海姆大獎（Grand Prix Meret Oppenheim），被譽為當今最具影響力的非裔當代藝術家，她是威尼斯視覺藝術雙年展史上第2位非裔，也是第1位非裔女性策展人。

請繼續往下閱讀...

民眾在Zeitz MOCAA觀看紀念柯沃的回顧影像。（法新社）

原本柯沃預定於今（20）日偕同雙年展大會主席皮耶特蘭傑洛．布塔福科（Pietrangelo Buttafuoco）一起出席記者會，宣告第61屆威尼斯藝術雙年展名稱與主題。或許因為柯沃的猝逝，才臨時改成27日舉辦記者會；目前大會方面除在官網哀悼柯沃之外，並未預告雙年展策展接下來的動態，或許27日會有詳盡的說明。

在Zeitz MOCAA裡的科尤．柯沃紀念展間，觀眾互相擁抱撫慰悼念之情。（法新社）

對於柯沃的猝逝，威尼斯雙年展官網的哀悼文指出，她自去年被任命以來，一直以熱情、嚴謹的態度與遠見，致力於雙年展的構思與發展，「她的離世，給當代藝術界，以及那些有幸認識並欽佩她非凡人格與智慧的國際藝術家、策展人與學者們，留下了巨大的空缺。」

根據CNN報導指出，義大利總理喬治亞．梅洛尼（Giorgia Meloni）在一份聲明中表示：「我對科尤．柯沃的不幸驟逝，表達深切哀悼。」Zeitz MOCAA則在館內設置了一個紀念專區，供民眾回顧並致敬她為藝術的付出與貢獻。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法