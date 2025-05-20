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【藝術文化】卓溪布農族天籟之聲 台師大舉辦原音重現音樂會

2025/05/20 05:30

重現58年前東台灣布農族天籟之聲，台師大本週四辦音樂會。圖為卓樂部落（當年稱卓麓部落）的入口意象。民國56年7月24日，史惟亮與葉國淦在此錄製了8首歌謠。（呂鈺秀攝影，台師大提供）重現58年前東台灣布農族天籟之聲，台師大本週四辦音樂會。圖為卓樂部落（當年稱卓麓部落）的入口意象。民國56年7月24日，史惟亮與葉國淦在此錄製了8首歌謠。（呂鈺秀攝影，台師大提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕重現58年前東台灣布農族的天籟之聲！國立台灣師範大學將於5月22日舉辦「卓溪布農族的原音重現與當代想像」音樂會，10位來自花蓮卓溪的布農族歌者，加上音樂學者史惟亮與許常惠帶領的民歌採集運動隊伍，在卓溪錄製珍貴布農族巒社群歌謠，並與台師大音樂系作曲組老師黃苓瑄及其學生合作，共同創造「原音重現」下的「當代想像」，讓東台灣布農族原音再次迴盪於現代。

音樂會主持人、台師大民族音樂學研究所教授呂鈺秀說明，布農族傳統音樂在台灣音樂史中占有舉足輕重地位，尤其是源自郡社群的〈祈禱小米豐收歌〉（俗稱八部合音），更因其獨特的演唱方式，經日本音樂學者黑澤隆朝的介紹而揚名國際，成為台灣最具代表性的原住民歌謠之一，並逐漸轉化為布農族重要的族群認同象徵。

呂鈺秀表示，相較於廣為人知的郡社群音樂，居住在花蓮地區的巒社群布農族音樂有著顯著差異，在前往花蓮卓溪鄉進行田野調查時，當地耆老高健雄即指出，巒社群並未演唱〈祈禱小米豐收歌〉，而是擁有獨特的〈獵熊歌〉等豐富的音樂文化。

在原住民族委員會經費支持下，呂鈺秀帶領團隊針對民國56年的錄音資料，進行4年研究，足跡遍及7個留存錄音的布農族部落，不僅翻譯歌詞、尋訪當年歌者的後代，建立其生命史，更深入詮釋歌謠的文化意涵，並進行聲音的修復工作，催生收錄65首珍貴歌謠的專輯「聽見1967 東台灣布農族」，更促成此次台師大展示卓溪布農族獨特音樂文化的音樂會。

當天表演曲目包括〈獵熊歌〉（malastumaz）、〈祭槍歌〉（pislahi）、〈背負重物之歌〉（manvavai）、〈報戰功〉（malastapang）、〈飲酒歡樂歌〉（tusasaus）等，免費入場。

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