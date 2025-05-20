【藝術文化】曾雍甯細筆勾勒自然潮汐 「幸福島」羅東開展

曾雍甯的聯幅畫作，透過獨特筆觸構築自然幻境與生命節奏。（羅東文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由宜蘭縣政府主辦的「幸福島—曾雍甯個展」正式登場，以「島」為核心意象，融合藝術、感官與時空，引領觀眾走入藝術與自然交織的空間體驗，在夏日時節展開一場心靈與自然對話的旅程。即日起，於羅東文化工場天空藝廊展出至8月26日。

以玻璃浮球及木材構成的立體裝置，呼應自然的結晶與能量，展現「幸福島」展中多元媒材的探索。（羅東文化局提供）

展覽由曾雍甯以細膩筆觸描繪生命與自然景觀，對應羅東文化工場獨具特色的建築語彙。曾雍甯為國際藝壇備受矚目的藝術家，其作品典藏於國立台灣美術館、澳洲白兔美術館等機構，曾獲多項藝術獎肯定。本次展出延續她對幸福感與生態的關注，在視覺與情感層面皆構築出深邃的敘事節奏。

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本展亮點之一為首度公開的「海洋潮汐系列」聯幅畫作，畫面中綿延不絕的波浪紋理與潛藏的圖騰語彙，不僅展現藝術語境中的流動性與儀式感，也呼應宜蘭在地的自然地景與文化底蘊。曾雍甯以獨特色彩結構與繁複筆觸，構築出如夢似幻的自然幻境，展現其對生命律動的敏銳觀察。

「幸福島—曾雍甯個展」不僅是一場藝術展覽，更是一場關於地方文化、自然與幸福感的共感旅程，縣府表示，藉由此次展覽，期望喚起民眾對美好生活的共同想像，並強化在地文化與環境永續的連結。展覽期間亦安排藝術家導覽、主題講座與手作工作坊等系列活動，更多展覽內容詳詢宜蘭縣政府文化局及羅東文化工場官網與臉書專頁。

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