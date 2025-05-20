自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．戲看人生】孩子要高飛了

2025/05/20 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／黃文綺

偶然看到網路短影片，背景音樂〈Both Sides Now〉喚起青春回憶，影片卻挺陌生，很快搜尋到2021年《樂動心旋律》（CODA），英文是Child of Deaf Adults的縮寫，描繪聽障家庭的親子關係。

17歲的露比，與聽障父母及哥哥同住，雖就讀高中，但每日清晨，都先和家人去捕魚，經常因此上學遲到，在上課中睡著，也因全身魚腥味，在學校常被排擠嘲笑。

某日閨密拉她參加社團課，她發現暗戀的男孩參加合唱團，也選擇報名。沒想到平日在捕魚、在家中，都會一個人大聲唱歌，熱愛音樂的她，在老師要大家輪流唱一句「生日快樂」時，卻落荒而逃。

隔日她告訴老師，除了怕被嘲笑，也怕發現自己唱不好，老師知道她來自聽障家庭，卻想唱歌時，舉Bob Dylan為例，Bob被形容聲線像砂子和膠水，卻能成為著名的歌手，但有些人聲線好聽，卻沒有故事，然後問她：「妳有話要說嗎？」她回有。她用歌聲證明Child of Deaf Adults，的確有滿滿的故事，老師鼓勵她考音樂學院。

露比在成長過程中，以為自己是全家唯一的「正常」人，父母依賴她當與外界溝通的橋梁，連哥哥都無法取得父母信賴。除了捕魚，父母親看醫生，也得她當翻譯。家人根本「聽」不見她的歌聲，該如何提出要離家念音樂學院？

從家庭系統觀點來看，愛的序位是「父母像父母、孩子像孩子」，系統的運作才能達到平衡。未成年的孩子無需陷入盲目的忠誠，承擔一切，放棄追求自己的夢想。

學校音樂演唱會接近，音樂學院面試在即，露比遲遲不敢說，父母誤以為她在談戀愛。每當家裡需要她時，她必選擇家庭，直到練唱時再三遲到，老師不肯再教她，她終於得面對現實。

她向家人表達熱愛歌唱，和考音樂學院的夢想，母親十分激動，質問：「如果我是盲人，妳會畫畫嗎？」言下之意，她聽不到聲音，女兒卻想唱歌？露比反問母親，曾希望她也聽不見嗎？母親坦承因聽障和外婆一直不親密，當知道她是正常孩子時，深怕母女的「不一樣」，會重複上一代的模式。

次日她頭一回沒有跟出海，未料當天官方派觀察員跟船，發現只有父兄兩名聽障，認為不安全而舉發，海警來禁止他們捕魚，還要罰款，她決定不升學留在家，但哥哥卻氣她放棄夢想。

家人參加學校音樂會，坐在聽眾席上難融入，但父親看見許多人被女兒歌聲感動，回家後請她再唱一次，用手輕放在她的聲帶感受歌聲，明白女兒的歌唱天賦。

隔晨父親叫醒她，一家人陪著面試，她邊唱邊加入手語，歌詞中用雲和陽光做為隱喻，敘說年幼時感受被呵護的甜蜜，長大後可以做很多事，而「雲卻遮住陽光」，但她懂得從兩個角度（Both sides）來看雲。

這部片改編自2014年法國片《貝禮一家》（La famille Bélier），原片尾女主角唱得更直白「我就要高飛了，我愛你們，但是我要飛了，我不是逃避，我是在飛翔……」值得所有親子深思！

（作者為資深故事媽媽、〈好哇！就來玩吧 podcast〉節目主持人）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應