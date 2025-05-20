【家庭plus．戲看人生】孩子要高飛了

圖／達志影像

文／黃文綺

偶然看到網路短影片，背景音樂〈Both Sides Now〉喚起青春回憶，影片卻挺陌生，很快搜尋到2021年《樂動心旋律》（CODA），英文是Child of Deaf Adults的縮寫，描繪聽障家庭的親子關係。

17歲的露比，與聽障父母及哥哥同住，雖就讀高中，但每日清晨，都先和家人去捕魚，經常因此上學遲到，在上課中睡著，也因全身魚腥味，在學校常被排擠嘲笑。

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某日閨密拉她參加社團課，她發現暗戀的男孩參加合唱團，也選擇報名。沒想到平日在捕魚、在家中，都會一個人大聲唱歌，熱愛音樂的她，在老師要大家輪流唱一句「生日快樂」時，卻落荒而逃。

隔日她告訴老師，除了怕被嘲笑，也怕發現自己唱不好，老師知道她來自聽障家庭，卻想唱歌時，舉Bob Dylan為例，Bob被形容聲線像砂子和膠水，卻能成為著名的歌手，但有些人聲線好聽，卻沒有故事，然後問她：「妳有話要說嗎？」她回有。她用歌聲證明Child of Deaf Adults，的確有滿滿的故事，老師鼓勵她考音樂學院。

露比在成長過程中，以為自己是全家唯一的「正常」人，父母依賴她當與外界溝通的橋梁，連哥哥都無法取得父母信賴。除了捕魚，父母親看醫生，也得她當翻譯。家人根本「聽」不見她的歌聲，該如何提出要離家念音樂學院？

從家庭系統觀點來看，愛的序位是「父母像父母、孩子像孩子」，系統的運作才能達到平衡。未成年的孩子無需陷入盲目的忠誠，承擔一切，放棄追求自己的夢想。

學校音樂演唱會接近，音樂學院面試在即，露比遲遲不敢說，父母誤以為她在談戀愛。每當家裡需要她時，她必選擇家庭，直到練唱時再三遲到，老師不肯再教她，她終於得面對現實。

她向家人表達熱愛歌唱，和考音樂學院的夢想，母親十分激動，質問：「如果我是盲人，妳會畫畫嗎？」言下之意，她聽不到聲音，女兒卻想唱歌？露比反問母親，曾希望她也聽不見嗎？母親坦承因聽障和外婆一直不親密，當知道她是正常孩子時，深怕母女的「不一樣」，會重複上一代的模式。

次日她頭一回沒有跟出海，未料當天官方派觀察員跟船，發現只有父兄兩名聽障，認為不安全而舉發，海警來禁止他們捕魚，還要罰款，她決定不升學留在家，但哥哥卻氣她放棄夢想。

家人參加學校音樂會，坐在聽眾席上難融入，但父親看見許多人被女兒歌聲感動，回家後請她再唱一次，用手輕放在她的聲帶感受歌聲，明白女兒的歌唱天賦。

隔晨父親叫醒她，一家人陪著面試，她邊唱邊加入手語，歌詞中用雲和陽光做為隱喻，敘說年幼時感受被呵護的甜蜜，長大後可以做很多事，而「雲卻遮住陽光」，但她懂得從兩個角度（Both sides）來看雲。

這部片改編自2014年法國片《貝禮一家》（La famille Bélier），原片尾女主角唱得更直白「我就要高飛了，我愛你們，但是我要飛了，我不是逃避，我是在飛翔……」值得所有親子深思！

（作者為資深故事媽媽、〈好哇！就來玩吧 podcast〉節目主持人）

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