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【家庭plus．香草隨食札記】濱當歸 非當歸

2025/05/20 05:30

濱當歸花序如傘狀般盛開，閃著銀白的光。濱當歸花序如傘狀般盛開，閃著銀白的光。

文、圖／蔡以倫

「濱當歸」是台灣北部與東部海岸常見的原生物種。「濱當歸」是台灣北部與東部海岸常見的原生物種。

大一時，曾與同學徒步夜遊北海岸，當晚行程不長，回憶很深。海風吹拂，鹽味夾著汽機車引擎轟鳴，隨夜色起伏。說是「夜衝」，但其實更像是一種逃逸，一種從規律課室裡偷來的自由。

那是我第一次見到濱當歸，約莫在白沙灣附近一片沙灘。月色下，它們高大筆直，葉片在風中搖曳，花序如傘狀般盛開，整片植群在夜裡閃著銀白的光，像是一群守在外星世界的奇異生物。我站在它們身旁，竟有一瞬錯覺──彷彿置身於異形森林，四周寂靜神祕，只有遠處海浪拍岸，聲聲不息。

後來才知道，這種高大的草本植物名叫「濱當歸」，是台灣北部與東部海岸常見的原生物種。與一般民眾熟知的藥用當歸不同，濱當歸生於海濱，性格野逸，在民間醫療也有應用。以根入藥，有活血化瘀、補血潤腸之效，對婦科疾病亦有不錯效用。近代研究還指出，它具備抗凝血與鎮痛等潛力，只是族群稀少，尚未被正式納入藥典，仍屬地方草藥的範疇。

濱當歸是一年生植物。春季萌芽，到夏季即可成長至一米以上，秋季枯萎。枯莖倒伏後，成為沙丘的天然柵欄，促進沙粒堆積，是海岸防護重要自然屏障。其種子耐鹽，能順利在海濱傳播，低調卻堅韌，默默扮演著生態系統中的先鋒角色。

對我而言，濱當歸不只是植物，更是青春夜晚的見證者。那些年，它總靜靜地站在夏日晚風裡，陪伴我們夜騎後的歇息。聽我們談夢想、說戀愛、聊迷惘。它聽了最多，卻從不言語。

多年後重遊北海岸，再見濱當歸，依舊挺拔如昔，而我已歷經風霜。它仍如異境之樹，靜靜喚醒不眠之夜的回憶──許多未竟的夢，與那段年少時光。（作者為淡水香草街屋主人）

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