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【藝術文化】衛武營歌劇10年里程碑 華格納《羅恩格林》全本9月全台首演

2025/05/21 05:30

衛武營將推出第16齣歌劇作品—華格納歌劇《羅恩格林》，圖為2014年德國萊茵歌劇院演出劇照。（衛武營提供）衛武營將推出第16齣歌劇作品—華格納歌劇《羅恩格林》，圖為2014年德國萊茵歌劇院演出劇照。（衛武營提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄衛武營今年邁入歌劇10年里程碑，推出華格納歌劇《羅恩格林》，以4.5小時全本全台首演，展現極致魅力，並首度與夜鶯基金會合辦解說式音樂會、歌劇10年回顧展等，見證台灣歌劇產業成長。華格納歌劇《羅恩格林》將於9月4至7日在衛武營歌劇院演出。

《羅恩格林》音樂與劇情具有高度統一性及連貫性，劇中角色情緒也在音樂旋律中展現。（衛武營提供）《羅恩格林》音樂與劇情具有高度統一性及連貫性，劇中角色情緒也在音樂旋律中展現。（衛武營提供）

華格納歌劇《羅恩格林》是衛武營繼《杜蘭朵》後，再度攜手德國萊茵歌劇院共製旗艦級作品，更是衛武營歌劇10年歷程深刻見證；這次演出將以全新視角詮釋經典，導演莎賓娜將聖杯騎士傳說與現代金融企業競逐交織，讓觀眾在4.5小時3幕全本篇章裡，看見人性在愛情、信任、權力及慾望間掙扎與選擇，以及劇中忠誠與禁問的核心意涵。

《羅恩格林》將以4.5小時3幕全本篇章，展現人性在愛情、信任、權力及慾望間的掙扎與選擇。（衛武營提供）《羅恩格林》將以4.5小時3幕全本篇章，展現人性在愛情、信任、權力及慾望間的掙扎與選擇。（衛武營提供）

衛武營藝術總監簡文彬表示，《羅恩格林》除了是衛武營製作最長的歌劇作品，也將是聆賞感受聲勢最浩大製作，演出除配置大型管絃樂團外，還有超過百人合唱團編制，最特別是第3幕中有12支小號在觀眾席演奏，現場感受震撼力。

歌劇是將音樂、文學、戲劇與舞台設計融為一體的整體藝術，由華格納提出與實踐整體藝術概念。《羅恩格林》音樂、劇本、文字及舞台設計都是華格納創作，以達作品中音樂與劇情高度統一性及連貫性，劇中角色情緒也在音樂旋律中展現，利用特定旋律暗示劇情中的人事物。

衛武營也規畫一系列活動，首度與夜鶯基金會合作辦理的解說式音樂會、「創意學習工作坊」解密歌劇《羅恩格林》、大師講座、歌劇10年粉絲感謝祭、歌劇10年回顧展等。

簡文彬說，衛武營和德國萊茵歌劇院10年前共製普契尼歌劇《杜蘭朵》，主創團隊包含導演等均由台灣人擔任，於德國萊茵歌劇院杜伊斯堡首演大獲好評，這是台灣劇場人才首次在國際舞台嶄露頭角，也是衛武營歌劇製作邁出第一步，10年來製作15齣精采歌劇作品，累積超過10萬人次觀賞，集結超過4千名專業人才投入製作，形成堅韌的歌劇力量。今年以「整體藝術」歌劇代表作品華格納歌劇《羅恩格林》，持續推動歌劇藝術深耕台灣，厚實台灣歌劇實力，展望下個10年。

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