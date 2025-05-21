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【藝術文化】2025梅樹月風土的花蕊特展 楊三郎花首度公開

2025/05/21 05:30

楊三郎作品〈花〉，年代待考，油彩畫布，32.9x23.9cm。（©陳澄波文化基金會，李梅樹紀念館提供）楊三郎作品〈花〉，年代待考，油彩畫布，32.9x23.9cm。（©陳澄波文化基金會，李梅樹紀念館提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕今年是立石鐵臣誕辰120週年，2025「梅樹月」即以立石鐵臣為主軸，規畫了特展「風土的花蕊—獻給台灣的情書」，展出日治迄戰後初期，立石鐵臣與台、日藝術家友人作品，其中包括1件楊三郎罕見的小品花卉畫，是首度對外公開。

李梅樹紀念館表示，1905年出生於台北市的立石鐵臣，父親是總督府的事務官，童年時期在台灣度過，8歲隨家人遷返日本，直到1933年才再度踏上台灣土地。1935年秋，立石鐵臣曾與第9回台展審查員梅原龍三郎、鹽月桃甫，及台陽展的同人陳澄波、顏水龍、楊三郎、洪瑞麟等畫友們，連袂到三峽李梅樹家中作客。

90年後，李梅樹紀念館讓這些好友以畫作重聚，展覽中有3件楊三郎的油畫，其中2幅風景畫〈鹿港〉與〈廟景〉，都是戰後描寫台灣傳統建築及古樸街道之作；另一張〈花〉則是畫家早期作品。李梅樹紀念館指出，〈花〉創作於戰前，畫幅不大，但筆意生動，色彩明麗，盛載著一段靜謐卻深遠的時光。更具意義的是，它曾為陳澄波生前收藏，讓人見證到，「一份跨越年代的藝術情誼，悄然藏於油彩之間。」

紀念館表示，陳澄波一向與藝壇同儕往來密切，彼此贈畫往返，無論是台籍畫友，或在台的日籍藝術家，皆有深厚交誼。然而，1947年「228事件」中，陳澄波不幸遇難，「在那個風聲鶴唳的年代，為免牽連友人，他的家人選擇了沉默。畫作被一一收起，交誼的證物，藏進了時代夾縫深處。」時至今日才陸續重見天日。

「韶光荏苒，90年後的三峽初春，藉由立石鐵臣的『穿針引線』，將是台、日畫友們與立石闊別多年後，再度於此地重逢與聚首的機緣。」李梅樹紀念館認為，這件作品，「畫中之花蕊，猶如風土所孕，從歷史幽暗的角落緩緩綻開。它不只為春天綻放，也為那個曾經共夢的年代而盛放。」

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