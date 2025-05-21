【藝術文化】薪傳攜手正在動映重塑經典 幽戀牡丹揭開人鬼情慾糾纏

江亭瑩飾演喬慧生，呈現一位陷入現實與迷戀之間、渾然不覺家庭逐步瓦解的男子。（薪傳歌仔戲劇團提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國立傳統藝術中心主辦的2025台灣戲曲藝術節，將於5月23至25日，在台灣戲曲中心大表演廳推出由薪傳歌仔戲劇團與影像創作團隊正在動映共同製作的新作《幽戀牡丹》，將由張孟逸、江亭瑩等人主演，重新詮釋經典鬼怪故事《牡丹燈記》，打造融合歌仔戲與當代影像敘事的舞台新作。

張孟逸飾演金蓮與牡丹兩角，將展現截然不同的角色氣質與聲腔風格。（薪傳歌仔戲劇團提供）

《幽戀牡丹》改編自明代瞿佑《牡丹燈記》原著，並融合日本歌舞伎《怪談牡丹燈籠》的情節主軸，聚焦商人喬慧生、其妻金蓮與神祕女鬼牡丹三者之間情感的流動與糾葛。劇情設計別出心裁，將兩條男女關係融合為一組三角結構，圍繞「入侵者」牡丹如何影響夫妻之間的關係展開敘事。當牡丹從幽靈化身為情敵，其存在如影隨形，不僅挑戰金蓮在家庭中的位置，也使金蓮性格逐漸與牡丹重疊，展現靈魂交錯與心理侵蝕的曖昧張力。

請繼續往下閱讀...

飾演金蓮與牡丹兩角的張孟逸將展現截然不同的角色氣質與聲腔風格，一人分飾正妻與女鬼，不僅考驗演技層次，也突顯戲劇對「真實與幻象」的辯證。劇情不僅描寫夫妻情感的動盪，也觸及人鬼交纏中的慾望、道德與犧牲，從三人關係出發，呈現愛情本質的多重面向。

《幽戀牡丹》由薪傳歌仔戲劇團與正在動映攜手打造，融合傳統歌仔戲身段與唱腔的核心美學，並導入影像投影與燈光設計，營造幽冥與現世之間的空間轉換，增強人鬼相遇時的戲劇張力。劇中透過夢境與現實的交疊處理，展現影像語言與聲腔美學的對話關係，使舞台效果更具層次與詩意。此次創作不僅保留歌仔戲的傳統語彙，也體現其在當代表達上的潛力與可能，呈現一齣具跨域視野的嶄新嘗試。詳詢OPENTIX網站與傳藝中心官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法