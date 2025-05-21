【自由副刊】 林金萱／再見，夢中的福爾摩沙 － 致一位堅決抵抗國家暴力的勇者

◎林金萱

◎林金萱

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彼時，烏濛濛的夜空深處

你瞥見光芒微弱的北極星流星般瞬間畫下

．

再也回不去了。你知道

再見了，故鄉家園

再見了，親友、愛妻和稚兒

阿爸阿母請恁也保重

．

在不斷翻縐逆行的夜汐裡

你的身體是傾倒的座標

如沒了翅膀的伊卡洛斯墜落

在校園溼冷的泥地上

孤獨的形骸，是歸航的曉帆（註）斷了桅

是漂流的浮木，擱淺了

是今日，與昨日不義的見證

．

幽靈的腳步聲逐漸遠去……

月光疑似驚嚇過度而白色肅殺

蟲蟻輕蔑，這樁即景──

一隻閃亮全力振翅的甲蟲捲入的風雲

幾道血腥，如篝火

灼燒起陰鬱的淵藪

．

久別重逢啊久別重逢

母校、放手的青春歲月

那些年，那些人

在黑板留下姓名

在畢業的紀念冊兼註：「勿忘影中人」

提示未來都將在告別的路途裡

．

你清楚知道，返鄉的道路

沒有捷徑

需要一些數學演算的迂迴

真理與正義邏輯的爬梳

堅定如薛西弗斯推動巨石的毅力

要替夢想黏上翅翼

以及衡量飛越大海的距離

．

露水從你遺落鞋子的右腳滑落

蟬聲尖銳，如瘦長的哨音

伏擊失恃的足尖

穿透漸次無感的耳膜

紡織娘倚著鮮血沁底的草枕放聲大哭

北極星的熒光，靜靜凝視

狂草如流霰的血漬

．

閉上眼睛，安靜的淚水涔落泥土

正在消逝。三十一歲的你

悲傷的，永恆的，青鳥之魂

沉睡在這個美麗島嶼

再見，再見啊──

夢中的福爾摩沙

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註：陳文成教授在1978年《安娜堡鄉訊》第四十三期，曾以「曉帆」的筆名，發表文章。

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