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【自由副刊】 林金萱／再見，夢中的福爾摩沙 － 致一位堅決抵抗國家暴力的勇者
◎林金萱
◎林金萱
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彼時，烏濛濛的夜空深處
你瞥見光芒微弱的北極星流星般瞬間畫下
．
再也回不去了。你知道
再見了，故鄉家園
再見了，親友、愛妻和稚兒
阿爸阿母請恁也保重
．
在不斷翻縐逆行的夜汐裡
你的身體是傾倒的座標
如沒了翅膀的伊卡洛斯墜落
在校園溼冷的泥地上
孤獨的形骸，是歸航的曉帆（註）斷了桅
是漂流的浮木，擱淺了
是今日，與昨日不義的見證
．
幽靈的腳步聲逐漸遠去……
月光疑似驚嚇過度而白色肅殺
蟲蟻輕蔑，這樁即景──
一隻閃亮全力振翅的甲蟲捲入的風雲
幾道血腥，如篝火
灼燒起陰鬱的淵藪
．
久別重逢啊久別重逢
母校、放手的青春歲月
那些年，那些人
在黑板留下姓名
在畢業的紀念冊兼註：「勿忘影中人」
提示未來都將在告別的路途裡
．
你清楚知道，返鄉的道路
沒有捷徑
需要一些數學演算的迂迴
真理與正義邏輯的爬梳
堅定如薛西弗斯推動巨石的毅力
要替夢想黏上翅翼
以及衡量飛越大海的距離
．
露水從你遺落鞋子的右腳滑落
蟬聲尖銳，如瘦長的哨音
伏擊失恃的足尖
穿透漸次無感的耳膜
紡織娘倚著鮮血沁底的草枕放聲大哭
北極星的熒光，靜靜凝視
狂草如流霰的血漬
．
閉上眼睛，安靜的淚水涔落泥土
正在消逝。三十一歲的你
悲傷的，永恆的，青鳥之魂
沉睡在這個美麗島嶼
再見，再見啊──
夢中的福爾摩沙
．
註：陳文成教授在1978年《安娜堡鄉訊》第四十三期，曾以「曉帆」的筆名，發表文章。
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