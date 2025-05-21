自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 蔡雨氛／五個房間

2025/05/21 05:30

◎蔡雨氛◎蔡雨氛

◎蔡雨氛

她總是旅遊結束幾週後才寫遊記，有時會懊惱，畢竟經過時間洗練，細節早已悄悄飛離記憶，但她還是喜歡這樣做，因為還肯待在記憶中的，才是她的。

三週前，她去了阿姆斯特丹，造訪位於Prinsengracht街263號的屋子，這棟屋子曾經是一棟私人辦公所，二戰時裡頭躲藏了一些猶太人，承載了一些故事，現在成了博物館，大家稱它為「安妮之家」。

三週後，她記得那天自己去了五間房間。

第一個房間是米白色的，裡頭看起來正在舉辦生日派對。餐桌上擺了一顆雙層蛋糕，小主人安妮被親友簇擁著，她十三歲了。父親遞給安妮一份禮物，拆開來看，是一本全新空白日記本，這個空白讓安妮期待著未來。但是已經知道未來的她，踩著沉重步伐往下個房間走去。

第二個房間原本是藍色的，不過窗外不時透進深紅色的光，大概是行經車輛的尾燈吧，把房間搞得一下紅一下藍，這讓她感到不安，而坐在沙發上的安妮和家人們似乎也有相同感受，明明在閱讀的人，雙腳卻不停抖動，明明在泡茶的人，卻一直忘記添加茶葉。

窗外再次射進一道紅光，將櫃子染紅，上頭空無一物，安妮望著空櫃子問爸爸，家裡的東西怎麼不停消失？爸爸還沒回答，來自未來的她先回應了，因為納粹那雙控制的手來了，猶太人不能去電影院，不能去游泳池，再過不久，也不能上街，甚至不能待在自己的家，所以得先把重要的東西藏匿起來，然後是人。

走入下一個房間前，她先推開一個書櫃牆，走過一條狹小通道，像是在尋覓一處永遠不會被找到的躲貓貓地點一樣，才進入第三個房間，一個很安靜的房間，安靜到像真空一般。她以為這裡沒有人，直到聽見筆尖碰觸紙張的晰唰聲，抬頭一看，才發現安妮和家人躲在閣樓裡。

噓，不能有聲音，我們必須被消失，安妮對她說。

此時，她才看見顏色，這個房間是綠色的，長滿青苔的綠，安妮一家人和父親的朋友已經待在書櫃後的狹小空間好一段時間了，他們身上布滿黴菌。安妮埋頭在她的日記本裡，在沒有自由的日子裡，寫日記的時光是最自由的。

等戰爭結束，等納粹離去，等控制瓦解，等自由到來，我會先當一名記者，接著才成為一名頂尖的作家，我要為人類書寫，要讓世界聽見我的聲音，安妮寫著。

至於自由何時才能到來？來自八十年後的她知道答案，可是她無法親口告訴安妮，那太殘忍了。

下一個房間，是黑色的。

1944年8月，有人告密，蓋世太保來到Prinsengracht街263號，打開書櫃牆，將安妮與一起躲藏的八人送往集中營。隔年三月，安妮死於奧新威茲集中營。1945年8月，戰爭結束，躲藏的八人之中，只有安妮的父親活了下來，他將女兒留下的日記出版，讓安妮的聲音被世界聽見。

八十年後，她站在這個曾經是安妮躲藏的地方，翻閱安妮的日記，讀到當時荷蘭一個宗教組織的文宣，大意是鼓勵人們為了自由起身抵抗，不過安妮為這份文宣總結一句感想：對於我們猶太同胞，肯定已經太遲了。

她走出安妮之家，看見陽光灑在運河上，把阿姆斯特丹照成金光閃閃的城市，人們坐在戶外咖啡座，談天說笑，有人說阿姆斯特丹是世界上最自由的地方，她認同，不過在心裡為這句話加上「目前」兩個字，命運就像運河的水，隨時在流動。

回到旅遊期間下榻的旅館，卸下背包，躺到床上，她滑起手機，進入第五個房間，令人極度不安的房間，外頭四周有強烈的探照光交叉輪流掃射著，從玻璃窗射入，從門縫滲入，房內的顏色不停在跳動，紅的、藍的、綠的、橘的、黃的，所有的物品都逃不過被染色的命運。

這天是2025年4月1日，另一個極權來敲門，砲彈、軍機、戰艦圍繞著她的家鄉，在那當下，她以為自己又回到了安妮的房間。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應