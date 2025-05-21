自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 卓璽／出草

2025/05/21 05:30

◎卓璽◎卓璽

◎卓璽

那天出門，照舊要經過公寓那有如迷宮的中庭花園，如今它只能淪為空地，像所有的空地堆積著砂土及來路不明的垃圾。在枯死的灌木叢下，有個芭比娃娃橫陳在那裡。她因為躺著，所以整體顯得不那麼端莊。驚悚的是她是一具「無頭女屍」，我環顧四周，那腦袋就在角落無聲沉默著。

如你所知，這是一樁命案的現場，而且使用的是我們泰雅族傳統手法：出草。

嫌犯很可能是她生前的主人，一個肥胖女童或不肥胖女童。她遭受了家庭學校雙方面的壓力，以致痛苦不堪。她早就對這個娃娃徹底厭倦，在央求父母買新的未果後，痛苦厭倦等情緒終於迫使她做出這件報復又血腥的行為。

上述僅成立在某種文學情境中，「她」替換「他」也是可以的。而「死者」僅是個沒有生命的玩具，即便她身上有顆用來發出笑聲或哭聲的按鈕。

然後我忽然想到用手機把這畫面拍下來，上傳社群網站，並且定下了標題：〈出草〉。但不知道為什麼，我始終沒去做這件事。

我想說的其實是樓下那些無憂無慮的孩童。他們在附近的小學上課，每日傍晚時分都在那片廣場盡情地玩耍，果真一幅天真無邪的景象。他們將安靜度過所謂幸福的童年，及至成人。沒有人會對「出草」表示關注，現在沒有，以後也不會有。這或許就是我們生活的真相。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應