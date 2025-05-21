【自由副刊】 卓璽／出草

◎卓璽

◎卓璽

那天出門，照舊要經過公寓那有如迷宮的中庭花園，如今它只能淪為空地，像所有的空地堆積著砂土及來路不明的垃圾。在枯死的灌木叢下，有個芭比娃娃橫陳在那裡。她因為躺著，所以整體顯得不那麼端莊。驚悚的是她是一具「無頭女屍」，我環顧四周，那腦袋就在角落無聲沉默著。

如你所知，這是一樁命案的現場，而且使用的是我們泰雅族傳統手法：出草。

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嫌犯很可能是她生前的主人，一個肥胖女童或不肥胖女童。她遭受了家庭學校雙方面的壓力，以致痛苦不堪。她早就對這個娃娃徹底厭倦，在央求父母買新的未果後，痛苦厭倦等情緒終於迫使她做出這件報復又血腥的行為。

上述僅成立在某種文學情境中，「她」替換「他」也是可以的。而「死者」僅是個沒有生命的玩具，即便她身上有顆用來發出笑聲或哭聲的按鈕。

然後我忽然想到用手機把這畫面拍下來，上傳社群網站，並且定下了標題：〈出草〉。但不知道為什麼，我始終沒去做這件事。

我想說的其實是樓下那些無憂無慮的孩童。他們在附近的小學上課，每日傍晚時分都在那片廣場盡情地玩耍，果真一幅天真無邪的景象。他們將安靜度過所謂幸福的童年，及至成人。沒有人會對「出草」表示關注，現在沒有，以後也不會有。這或許就是我們生活的真相。●

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