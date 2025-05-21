【家庭plus．全球觀測站】英童多便秘 問題難解

圖／達志影像

文／駐歐洲特約記者胡蕙寧

英國小學近期發出一個前所未有的警訊，那就是學生便秘問題日益嚴重，導致學校醫療室中的瀉藥和備用尿布數量也增多，造成家長與教師的額外負擔。

雖然便秘是兒童常見的問題，但根據英國健保局的最新數據，去年有超過4萬4千名兒童因便秘入院，顯示過去10年來經醫院診斷出的小學生便秘數量增加了 60%。不少老師透露，家長給孩子帶瀉藥來學校，要求在校用餐後使用外，學校也被要求貯備更多的瀉藥備用。

請繼續往下閱讀...

突發事件應急的尿布量也比以往上升。有學生因覺得難堪和不適而無法上學，有些嚴重到必須送醫手術來解決問題。

有校長向醫生諮詢後公開表示，飲食不當、缺乏運動和飲水是導致學童便秘增加的主要三大因素。很多孩童跟著家長，老吃油糖鹽過高或過度加工食品，根本不食用蔬果，只讓學童便秘問題更難解。

〈原因多又難解〉不吃蔬菜 水又喝得少

英國校方認為，孩童食用過少有纖維質的食物外，缺水更是便秘的主因跟難題之一。學校鼓勵每個孩子帶水進校，但孩童不愛喝白開水，有的連碰都不碰。因為蛀牙問題，學校並不鼓勵喝果汁或多糖飲料，造成學童白天在校飲水不足。

英國學校還另外發現，愈來愈多的學童有在外如廁恐懼症，無法使用家裡以外的廁所。等憋到回家，卻又大不出來，弄得家長跟師長都苦惱不已。這問題尤其在疫情之後增多。

有家長反映，學校廁所不乾淨讓學童不想在校如廁之外，不少學校禁止學童在上課時間上廁所，這些學校管理問題，也是讓便秘增多的原因。

便秘問題除了英國小學外，也延伸至中學，英國兒童腸道和膀胱慈善機構針對9百名中學生進行調查發現，高達48%的學生上課期間不被允許上廁所。為防止用藥後的突發腹瀉，曾有位嚴重便秘的中學生到畢業時都需要尿布隨身。

〈家庭學校兩頭難〉小時不訓練 問題變更大

便秘問題尤其在無法自行如廁的英國早教階段最麻煩，這跟英國法定4歲入小學預校，5歲就上小一的早齡有關。數家小學校長表示，如廁訓練一直都是英國早教的項目之一，但便秘問題上升，增加了訓練的難度。

一位資深校長說便秘通常讓人不便啟口，要不是嚴重到需要用藥，家長也不會麻煩學校。目前英國家醫最常開的Movicol，10年前大概沒幾個人知道，現在不但家喻戶曉，學校員工都知道這是腸道用藥。

某些孩童還需要長期服用，服用後可能會肚子痛，接下來就擔心可能會發生突發的拉瀉。有學校因此要求這些孩童帶尿布上學，結果是怕羞的根本不來上課，或是來了，卻老是擔心被取笑或發出異味。

英國健保局呼籲家長，如果孩童便秘沒及早解決，可能會變成長期慢性便秘或引發其他疾病。校方則擔心這個問題會影響孩童的教育，導致出席率下降或上課無法專心。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法