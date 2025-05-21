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藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．一人一故事】床邊物語

2025/05/21 05:30

圖／陳佳蕙圖／陳佳蕙

文／呂政達

聽林水福老師說，紫式部被召進皇宮寫作《源氏物語》，原來是因為當時的天皇不太接近皇后中宮，沒有子嗣。後來喜歡《源氏物語》的故事，比較常過來閱讀，終於讓皇后受孕。

原來，《源氏物語》不僅僅是一個天皇跟愛人們的故事，在真實的歷史場景還有增進天皇夫妻感情的效果。

我不知道現代的夫妻，需不需要靠讀文學小說來增進情感，但我想像著天皇在燭火下閱讀故事，而皇后在床上等待的畫面，不禁莞爾。

這淺淺的一笑，有時候卻有著殘忍背景。例如轉到阿拉伯世界的《一千零一夜》，相傳是阿拉伯王為報復皇后的不貞，每天迎娶一名少女，在天亮時殺害。於是莎赫扎德動了慈悲心，自身嫁給國王。然後後世讀者都知道，講了一千零一夜的故事後，兩人終成正果。是喔，我想，你試試看將近3年不睡覺，都在講故事的後果。

父母們試過用「床邊故事」當作孩子入睡前的儀式嗎？買一本繪本或童話，當父母念故事時，是全世界最輕柔的聲音，像搖籃曲一樣的調性，其中包含著無限的期待。我們就沒有過如此簡單的福分，兒子他媽媽多年前沒有成為媽媽前，為她想像的孩子所買的《小矮人》繪本，以及刷過去就會發出聲音的英文單字卡，不是被兒子撕掉，就是4歲時，他心情不好，將單字卡一張張刷過機器全數報廢。撕紙吃紙曾經是兒子的入睡儀式，我在某篇作品裡形容，兒子是最嚴格的書評者。如果你看過我寫的那些書，被紅筆打上大叉，每本都被吃掉好多頁，就知道我在說什麼。

我贊成現代的夫妻、親子間，能夠有一些文學的存在，一些幻想的空間。現代的夫妻和親子間都太緊張了，說不定回家就各自追劇，把親子分享的時間丟給了手機和網路。

《源氏物語》還會是現代家庭裡面的床邊物語嗎？也許我們最應記錄且珍惜的，是床邊發生的故事。如同，紫式部猶在幽幽地敘說關於一個平庸的女子末摘花，如何吸引到天皇的好感。

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