【藝術文化】台中市立美術館預計12月開館 5件珍貴館藏真跡搶先亮相

台中市政府文化局昨天舉行精選典藏揭幕記者會，曝光〈夾道梅花開〉（左起）、〈佇聆孔雀〉、〈歸巢〉、〈秋果〉及〈火炎山下〉，5件重要的經典館藏真跡。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕台中市立美術館即將在12月13日開館，台中市政府文化局昨（21）日舉行精選典藏揭幕記者會，曝光5件重要的經典館藏真跡，包含林之助的膠彩畫〈歸巢〉、稀有的馬賽克作品〈秋果〉、葉火城的油畫〈火炎山下〉、人間國寶王清霜的漆藝作品〈佇聆孔雀〉以及台灣戰後重要畫家陳銀輝的油畫〈夾道梅花開〉，讓大眾搶先目睹珍貴的館藏品。

已故藝術家陳銀輝的夫人楊淑貞（左）代表出席介紹〈夾道梅花開〉作品。（記者陳建志攝）

台中市長盧秀燕表示，中美館的使命除了妥善保存及維護屬於市民的珍貴藏品外，也從地域出發梳理城市脈絡，將會持續購藏台灣及中部藝術史中重要的作品。

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台中市府文化局長陳佳君指出，這4位重點藝術家，包括為台灣「膠彩畫」正名的林之助、首位獲頒「國家工藝成就獎」的漆藝大師王清霜、帶動以油畫表現鄉土情懷的中部美術重要推手葉火城及台灣戰後重要畫家陳銀輝，此次精選作品可顯現中部藝術文化發展的深厚底蘊。

昨天除已經高齡104歲的王清霜在家人陪同下親自出席，已故畫家陳銀輝的夫人楊淑貞也代表出席並感性致詞，提到自己與先生退休後選擇定居台中30多年，創作無數，這次被典藏的〈夾道梅花開〉正是象徵陳銀輝堅韌個性的作品，雖曾難以割捨，但如今被典藏，就像女兒找到好的歸宿，也就放心了。

中美館館長賴依欣說明，這5件藝術家的作品，將會在開館首檔展覽展出，不僅為藝術家重要的代表作，背後也有相當精采的故事。林之助的作品〈歸巢〉是其運用色彩層次，表現空間深遠變化的代表作之一，馬賽克作品〈秋果〉則更為罕見。

至於王清霜作品〈佇聆孔雀〉，以高超的漆藝技法，裝飾孔雀的身體與絢麗的羽毛，展現精湛深厚的寫實功力。葉火城的〈火炎山下〉色彩與筆觸細膩，近距離欣賞更可感受到前輩藝術家對於鄉土濃厚、深切的情感。陳銀輝的〈夾道梅花開〉以近乎抽象形式表現梅花盛開，頗富詩情畫意。

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