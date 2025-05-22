【藝術文化】9個「High C」哈維爾．卡馬雷納首訪台 園田隆一郎率NSO共同演出

卡馬雷納（右）首登台，在記者會現場誠意滿滿地演唱了音樂會片段，並與指揮園田隆一郎開心合照。（NSO提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕曾獲國際歌劇大獎「年度男歌手」殊榮的墨西哥男高音哈維爾．卡馬雷納（Javier Camarena）首訪台，將於明（23）日在台北國家音樂廳，攜手日本知名指揮園田隆一郎與NSO國家交響樂團共同演出。

昨天抵台記者會上，NSO執行長郭玟岑表示，卡馬雷納與園田這組令人期待的搭檔，上週才在東京歌劇城演出，獲得熱烈迴響。卡馬雷納曾在紐約大都會歌劇院演出《聯隊之花》時，連續唱出9個「High C」，震撼全場，此次除將於音樂會中重現，在曲目上還有更多具挑戰性的安排。

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音樂會上半場聚焦於義法浪漫歌劇，從《贊帕》序曲、《羅密歐與茱麗葉》的〈啊！升起吧，太陽！〉、《寵妃》中〈如此純潔的天使〉、《塞維亞理髮師》序曲、《灰姑娘》的〈我發誓要找到她〉到《聯隊之花》的名曲；下半場則由《命運之力》序曲開始，直到最後《阿萊城姑娘》的〈費德利可的悲嘆〉，聚焦戀人們無法實現戀情、遭背叛的絕望。

「歌劇選粹的魅力，在於透過音樂，我們彷彿經歷一場時空旅程，走進一齣齣經典的歌劇場景。」歌手必須能自然轉換且精準詮釋不同角色的情感，郭玟岑特別指出，聽眾可觀察自音樂會開始至終場，卡馬雷納對於角色情感詮釋的變化，以及水晶般清澈精準的高音，可謂幕幕精采。

首次指揮NSO演出的園田則表示，這次的曲目與大家熟悉的威爾第或普契尼歌劇選粹有所不同，難度更高，偏向早期義大利歌劇風格，需要更高的技巧。經過幾次排練，可見NSO的反應極為靈敏，音色也非常優美；對於卡馬雷納的聲音，園田則認為，他在高音區域的游刃有餘，實屬罕見。音樂會詳詢OPENTIX。

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