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【藝術文化】「台北文學．閱影展」開跑 聚焦靈魂詩意

2025/05/22 05:30

保羅‧奧斯特 《幻影枕邊書》劇照。（台北市文化局提供）保羅‧奧斯特 《幻影枕邊書》劇照。（台北市文化局提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市文化局主辦的「台北文學季」系列活動之一「台北文學．閱影展」，今年以「靈魂的詩意」為題，透過美國作家暨導演保羅．奧斯特（Paul Auster）與藏族導演萬瑪才旦（Pema Tseden）進行專題回顧，於5月23日至6月5日在光點台北電影院與光點華山電影館舉行。

策展人楊元鈴表示，在戰爭與政治不確定性持續的時代，閱影展提供的不只是觀影經驗，更是一種心靈與思想的棲身之所。

本屆影展選擇保羅．奧斯特做為焦點影人之一，除致敬這位於2024年逝世的美國當代文學代表人物，也重溫他將小說書寫與影像語言結合的獨特魅力。影展將放映奧斯特編導的數部電影，包括改編自其小說《紐約三部曲》的作品，聚焦存在、靈魂與城市疏離感，展現他「以文學創作，以影像書寫」的創作觀。

另一位焦點影人萬瑪才旦，則是第一代以藏語創作的電影導演，亦是作家與學者。他的電影長期關注藏人處境，運用魔幻寫實手法呈現個人與集體、信仰與現代的糾葛。影展將放映其8部作品，包含遺作《雪豹》，完整呈現他對藏文化的詮釋與反思，也回應影展主題對「靈魂」的追尋。詳詢台北文學季臉書。

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