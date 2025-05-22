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【藝術文化】屏東全樂閣、明興閣前進京都 展現布袋戲魅力

2025/05/22 05:30

明興閣掌中劇團。（圖：屏東縣政府提供）明興閣掌中劇團。（圖：屏東縣政府提供）

推動台灣傳統藝術走向國際舞台，屏東縣政府與日本京都國際漫畫博物館、文化部駐日台灣文化中心共同合作，邀請屏東縣在地表演團隊「全樂閣木偶劇團」與「明興閣掌中劇團（圖）」，於5月24日、25日前進日本京都國際漫畫博物館，在「台灣少年與日本少年展—台日漫畫．百年邂逅」展覽中開幕演出，展現台灣布袋戲的藝術精髓與文化魅力。

全樂閣木偶劇團演出劇碼《偶戲總動員》，以幽默風趣的演出風格表現布袋戲演變史，加上川劇變臉、特技等操偶技術，將帶領日本觀眾深入體驗台灣布袋戲的魅力。

明興閣掌中劇團劇碼《孫悟空尬哪吒》，則融合精湛偶技操控、各種不同尺寸和造型的戲偶與偶俱，觀眾可欣賞到專業操偶師栩栩如生、唯妙唯肖偶藝，感受台灣傳統布袋戲的生命力與藝術美感。

（文：記者羅欣貞，圖：屏東縣政府提供）

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