【自由副刊】 陳銘磻／你的心借我靠一下

圖◎徐世賢

◎陳銘磻 圖◎徐世賢

夏日蟬鳴響起，不再年輕的心情似有天雷過境，雙魚男拚命忍住想哀嚎的衝動，不是因為晴朗的假期就要結束，而是炙熱氣溫焚燒理智，掀起惆悵夢魘，使人徹夜難眠，連連翻騰起某年八月的伊豆之旅，一段隱密的愚陋私情，怎麼拋卻都難遺忘的愛戀。

那是屬於後青春年歲的旅情，戀情愛慕，本該明淨清澈，卻被青澀與忸怩包覆，變得不知所措，當走過追逐情愛的迷惑，終於明白該如何面對時，心緒已時過境遷，愈加感到自己對愛情的無能與無知。

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那一年，與親密友人同行異國，美麗的伊豆半島，使人目眩神迷，眼下伊東車站的前方，盡是廣袤蔚藍的海洋，風從相模灣徐徐吹來，愜意地掠過橘子海岸，景致顯得無比詩意、和諧、清靜，輕巧漫步的腳印迤邐出幽雅的黃昏景色，微風乍起，松川河岸的晚霞從天邊飄過，此時此刻此景，實在不宜過度感歎，夕陽正好，靜謐安寧，我想借你的心靠一下，可以嗎？

彼時，他那張不言不語的生澀臉頰，閃爍著迷人的羞赧紅暈。

我是在某一年春日不經意遇見他，他抱著想見我的神祕姿態，出現在我的工作場域，後來還帶我入門學習電腦使用技能，那是電腦進入職場、學校和家庭的千禧年，他是個典型健談的人，無論學校教學、日本旅行，總有聊不完的鄉談傳聞，顯然的，喜歡聽他講述旅行見聞，他說故事的神采頗有幾分感染力，像中秋明月，一下子燃起我的勃勃興致，甚而被他吸引。

初識的日子，兩人經常見面，所見所談，眼神不致輕意在彼此臉上滯留太久，小心得深怕隨時會把沉埋心底的感情傾瀉。

那種隱藏在表象下，易於躁動的奇特情感，從生疏到熟識，不自覺產生相互依賴，進而愛慕。時日一久，奇妙的知覺讓我心生愛意，然，卻是如雲飄浮，明顯看出，神志不清，心神不定，那顆心不知道要飄向哪裡？能飄到哪裡？

回想起來，正是這些印象，使我逐漸失去人際的判別能力，誤以為那就是神祕的同性情誼，喜歡就是喜歡，無須拐彎抹角，每一次與他見面，肢體與肢體的碰觸，都是一次禁忌的誘惑。

結識如是相貌文雅、性情優越的年輕人，感受新奇，有時卻又感到怯懦，若果我是美的追求者，起初也只能把這種動情的戀慕埋藏心裡深一些，隱密一些，再私密一些，無須讓人察覺而引來多餘的閒言閒語，竊竊說是和一名男子有接觸頻繁的異常關係。

俗人眼裡，很難對人啟齒的愛和夢，或許只能放在彼此心裡，才顯得珍貴奇異，人們習慣用理性、傳統、迷信包覆自己，深怕人言可畏，直到生命前行遙遠，再度回望，卻驚覺過去意欲追逐的愛或夢想，正漸行漸遠，最後，遺憾，焦慮、猶豫，因入世過深，難以重新安頓，使得愛與夢在酣暢的追尋下匆匆溜走，至終，那個原本充滿生命能量的自己，也隨之淹沒在歲月中。

一時難以理解這種貪戀感受，彷彿只要和他在一起，自己就更有青春氣息，可這種自以為的情誼，有時也會感到困惑，說到底，兩人的關係豈僅朋友，明明被愛觸動的深情愈來愈重，卻又耽驚受怕相處的光景流逝，時間將會帶走記憶中的美好。

當愛情開始騷動彼此的那一年夏天，相約去了趟東京和伊豆。前往修善寺溫泉的車窗外是八月午後的微光，日光灑在車廂走道，照耀在他稜角分明的側臉，眉眼柔和深邃，透出幾許舒朗的清秀；每次與他同肩並行，都會止不住想多看幾眼，那張好看臉孔的背後，彷彿藏著不少逸事，不時流露幾許使人難以抗拒的迷因。

伊豆之旅相處多日，思慕的情意已然超越人際，精神逼近緊繃，原以為的契合，不過是他喜歡男人的本意中，一味尋找慰藉的曖昧之舉。旅途中發生的爭執，何止行程去向，還有情感意識互不理解，竟至生成糾結不清的疏離。

我再也無法確定那段關係為何，是否誤會一場，迫使我必須坦然面對自己，以及如何辨識那一層摻雜貪歡的戀情是否為真？

彼時，兩人走在天城山麓的松並木道，當日光被層疊的叢林遮掩時，我的身體背叛大腦，渴望與他親近，理智卻告訴我不該如此，長長的天城山路，任由不平靜的心緒在蔭涼的樹海中沉淪。日落黃昏，時間未曾停滯，兩人的情欲波折被滲透樹梢的日光騷動不停，我的腦子空洞得一片荒蕪。這一天，沒有路人甲、路人乙，沒有說話，僅有靈魂的烈焰相互回擊碰撞，紊亂得像一場心理戰。

這是友誼還是更深層的愛情？誰信任愛情？愛情不就是某人的前男友或前女友，不肯承受苦戀的教訓，反覆在一起又分開的過程，然後再在笨拙、愚鈍的失戀後，不停嚷著空虛。

為什麼不懂？愛這個字在不對的時間，跟不對的人說出口，會覺得血腥。

錯的到底是誰，是付出愛的那個，還是無法承受愛的人？心裡五味雜陳，深感抱憾，我想要的只是抽象的思戀？還是具體的情欲？更或者是一場充滿矛盾的愛情與欲望的對抗？

人的感情變化，不就是經常承受巧合錯過的機緣？錯過就錯過，又不會怎樣。伊東、湯島與天城山之旅的曖昧情事，無法回頭，僅能留別伊豆成為苦澀記憶，那年八月撲朔迷離的分合，竟成彼此生命中不可思議的經歷。

無言的認知，愛戀有曲折沒關係，只要情意猶存，不論是非，讓戀情在自言自語、自說自話中自然收場，就此住了手，不需要再如果、假如、要是，當初若沒和這個男人一起遠行伊豆半島，事態……

人生的如果因子很奇特，倘若同行伊豆的人在對的時間出現，或許會像一束光照進心裡；若是在不對的時間出現，或許就形成難以想像的結局。「如果」，多麼抽象的假設詞，不停在無望裡流竄。

只能說，不明始終的伊豆之戀，好比櫻花開落，過於迷惘，總讓歡喜時光稍縱即逝。忽忽想起松田聖子演唱的〈藍色珊瑚礁〉：「啊，我的戀情，隨著南風遠去，迎著青澀的風吹向那座島嶼。」

天城山之旅，隔斷我和他的距離，漸進疏遠，兩人重回各自生活的洪流，未再相遇，於此成為彼此生命的過客。偶爾想起八月伊豆的美好夜晚，仍能感受心跳快蹦出來的餘韻，那是愚昧雙魚的初戀餘悸，一段深刻的隱祕，一旦夢醒，人去縹緲。

他以傳統的書信方式表明別離，心情或有不願、不甘，然，要命的情感問題並不存在確切的解決方式，可能的救贖之道，或許只有留待時間解決。

不成祕密的舊事，已隨歲月沉入記憶，再也不用隱藏。依稀記得他總是帶著不愛微笑，不擅搭理人的面容，像一粒深埋土裡的堅硬種子，在我心底滋長，後來乾枯凋萎，消失了，是誰都不必再提起的蠢事，直到沉寂多年，我才以走味的戀情傳述那段清冷決絕的情傷。

曾經愛過的人，流過的眼淚，掙扎過的短暫戀曲，構成後來的我，並促使我鼓足勇氣寫下〈徒勞，天城山夢一場〉、〈櫻花戀人〉兩篇長文，發表到報紙副刊，意圖把一味自作多情，以致後來衍生個別差異的錯愛結局，理解成無須遺憾的篇章，同時做為當年寫作出版《伊豆夏日某天》，與金牛男子迷情之旅的補述。

人與人的相遇、相識，會是命中注定？還是冥冥之中的安排？過去未能清楚讀懂男子的情感傾向，卻在自己的偏執中奔赴無法勾勒，似有若無的愛戀，「我不想去改變你，也不願因你而改變。」曾經，他像一座魅力磁場，我無法控制不被吸引，如今，就算你溫柔得像隻貓，也會有掉毛的時候。

「做不到和你在一起，因為害怕有人知道，更怕做不到像你那樣的衝動。」多麼輕描淡寫的語調。

用文字記述私密，意味似櫻開落的短暫戀情，心跡猶未並，沉重過後，不必沮喪，更無須板著悽愴臉孔，那些悄然釋放的感情，偶爾放送的驚悸，自此消散。我沒有被愛，卻感到失戀；或許，人間的情愛，只有在看透多樣錯誤的分離時才得到。●

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