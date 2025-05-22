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【自由副刊．極短篇】 賴俊儒／美的薛西弗斯
◎賴俊儒
◎賴俊儒
先把瀏海拉直到水平，再上捲。
後兩指固定，前三指輕輕捲動，髮捲便緩緩在她的額頂停下。
小宣有一頭又黑又直的頭髮，遺傳到父親，太強健，也太粗硬，她不喜歡。不管是時間還是金錢，備考期的高三生沒有找設計師的餘裕，她只得隨身攜帶陽春的瀏海髮捲，三點五公分，尺寸輕巧，一節課五十分鐘，拿下來時捲度正好。
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媽媽不喜歡她總和頭髮作對，早上看到時總要念兩句。
白費工，媽媽說。
但小宣偏要，愈說愈要。母親有時來氣，會多說兩句，說小宣的固執脾氣不知道像誰。這話說出口，家裡兩人都沉默。答案心照不宣。
後來她只在學校上捲。
髮禁廢除好多年了，私校的老師們還在學著怎麼寬待這些十幾歲的孩子。明年預備退休的英文老師說，愛照鏡子的人都是水仙，暗指她們自戀。然而這個年紀怎麼可能不試著打扮自己？下課時，一群人打開前鏡頭，頂著相似的妝髮，拍照、上傳，讓臉在螢幕的九宮格裡增殖與增值。
小宣沒加入遊戲。十分鐘，她只專注在眼前的瀏海，捲起，又放下，只為一道最完美的弧線。
還沒擦掉的數學公式，地圖上標註的河流名字，窗外的雲影天光，一起篩過小宣的臉。時間是最公平的刑罰，她會是最後一個離開自習教室的人，伸手將走廊的燈一盞盞熄滅。
日子就這樣重複著過，捲起，放下。
她是美的薛西弗斯。●
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