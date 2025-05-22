【家庭plus．運動場看台人生】迎接每一場告別

談及告別，再沒有比運動員高掛球鞋這一幕更惹人熱淚。圖為中職球員周思齊引退。（資料照，記者林正坤攝）

文／黃俊隆

「如果那一刻終將到來，我都將不得不離開自己奮鬥努力了大半輩子的舞台，那是否，我們可以有尊嚴地決定離開的姿態？」──多年前我為《練習》雜誌「說再見」這期寫下這段引言。十幾年過去，再度讀到這段話，我好奇，當時我心中所謂的尊嚴、姿態究竟為何？

近日讀完引起台灣中年議題盛行的暢銷書《中年之路》，書中將中年視為與自己的前半生告別，面對第二人生大門敞開的邀請契機，當我們走向中年，會對失去過往守護的事物感到無力沮喪，但這樣的沮喪其實暗含著邀請，邀請我們為人生的下段旅程換檔，不能再用年輕時的角度來經營人生。人從出生到大，一直是不斷學習、有所得的旅程，於是，當來到人生中年，身邊一切開始走向我們過往習慣的相反方向──一點一滴從我們生活中消逝離去，我們才開始學習如何面對失去、告別這個人生重要課題。

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談及告別，再沒有比運動員高掛球鞋這一幕更惹人熱淚。即便我已來到年過半百的年紀，但對於固定打了十幾年的棒球，身為投手，從未想過告別投手丘那日何時會到來，而我，又將會以什麼樣的姿態面對它。幾年前與作家詹偉雄公開對談《身體》一書，他好奇問我，如果有天得高掛球鞋，離開最愛的投手丘，會是什麼樣的心情？當下我聽了笑著說，如果可以，希望沒有那一天，或者隊友們不會幫我舉辦引退儀式，隨後說出了心中的答案：「我想，我一定會哭得超慘！」原來那心情，就如同世界球后小戴之前公開表示的，希望大家別為她辦引退賽，因為她一定會哭得很慘。

告別之所以艱難，在於想到過往一切都將不再、都不會再回來了，心中的感傷與不捨。謝謝所有讀者對本專欄的支持，八十週的美好時光今天正式畫上句點。（系列完）

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