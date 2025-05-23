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【藝術文化】櫻井弘二《天河旅記》六重奏＋當紅間諜替聲說書 6月台北啟程

2025/05/23 05:30

作曲家櫻井弘二（右）與戲劇編導鄭詠珊。（記者凌美雪攝）作曲家櫻井弘二（右）與戲劇編導鄭詠珊。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕在台已經超過30年，尤其到現在，在台灣聽到作曲家「櫻井弘二（Koji）」，除了日本名之外，幾乎不會懷疑他是不是台灣人，因為這位橫跨流行與古典樂壇的音樂家，創作生涯過半是在台灣，而他與親密夥伴鄭詠珊攜手共創的《天河旅記—悲 歡 離 愁》，用音樂說故事，源頭還與他最初來到台灣時最重要的音樂夥伴張雨生有關。

《天河旅記—悲 歡 離 愁》去年在衛武營首演。（衛武營提供）《天河旅記—悲 歡 離 愁》去年在衛武營首演。（衛武營提供）

《天河旅記》可說是一趟已經走了20年的音樂旅程，它的前身是Koji在2005年應兩廳院邀請創作的多媒體音樂劇場《銀河鐵道の夜》；因為音樂動人，朱宗慶打擊樂團就在2007年邀請Koji，以原曲為基礎創作了百人木琴版的《銀河鐵道的另一夜》；2010年又由人力飛行劇團製作為多媒體音樂劇場《銀河鐵道之夜》，由鄭詠珊、黎煥雄編劇；到了2022年，Koji再度攜手鄭詠珊，把劇場版改編為六重奏編制，成為由說書人講故事的音樂會。

《天河旅記—悲 歡 離 愁》由王辰驊擔任說書人。（衛武營提供）《天河旅記—悲 歡 離 愁》由王辰驊擔任說書人。（衛武營提供）

《銀河鐵道の夜》原是日本作家宮澤賢治在1934年出版的著名童話作品，敘述一個男孩在夢裡無意間搭上了銀河鐵道列車，與好友一同遊歷奇幻風景，也與許多怪異而有趣的人事物相遇，但直到男孩醒來，發現所有列車上相遇的人，包括他最好的朋友，全都不在了，才明白原來那是帶領死者靈魂回歸天國的哀傷列車。

Koji說，他小時候就知道故事內容，卻在來到台灣、經歷好友張雨生過世後，他才真正「懂」了這個故事是在講「失 去」的感傷與遺憾，於是，他創作了《銀河鐵道の夜》的音樂，並一路發展成現今的《天河旅記—悲 歡 離 愁》六重奏音樂說故事，他想傳達從悲傷中自我療癒的希望。

擔任編導的鄭詠珊則說，最初選擇這個題材創作，是由於Koji失去音樂夥伴的悲傷與徬徨，但從宮澤賢治原著的書寫中，可以深深感受到文字的治癒力，「希望透過譜寫的樂章，讓留下來的人有繼續尋找幸福的力量。」

《天河旅記—悲 歡 離 愁》邀請到近年爆紅的《SPY×FAMILY 間諜家家酒》中文配音，也是柏優座劇團副團長王辰驊擔任說書人，在鋼琴、單簧管、小提琴、中提琴、大提琴、低音大提琴等音樂交織中，帶領觀眾一同遨遊浩瀚無邊的想像時空。6月18日在國家兩廳院演奏廳演出。

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