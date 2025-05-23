【藝術文化】「We TAIWAN」8月前進大阪 吉祥物「a-We」搶先赴日亮相

文化部次長王時思（左2）率文總秘書長李厚慶（左1）、We TAIWAN 創意總監林昆穎（右2）和駐日台灣文化中心主任曾鈐龍（右1），昨日在東京舉辦記者會，宣傳預定8月2日將於大阪開幕的「We TAIWAN 台灣文化in大阪．關西世博」活動。（記者林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／東京報導〕文化部預定8月2日至20日在大阪舉辦「We TAIWAN 台灣文化in大阪．關西世博」活動，配合這次活動，聯手文化總會推出主視覺吉祥物「a-We」。沒想到的是，外型超Q彈，可以變形、增長的泡泡狀「a-We」，竟然也吸引了大阪世博官方的隱藏版吉祥物「小脈」（正式名稱「ID」）原創者引地耕太的目光，他在社交平台X發文貼出「小脈」和「a-We」同框的插圖，並寫道：「和a-We同色的小脈，看起來很開心。」

文化部攜手文化總會為「We TAIWAN 台灣文化in大阪．關西世博」活動設計的主視覺吉祥物「a-We」。（記者林翠儀攝）

文化部延續去年在巴黎舉辦文化奧運的經驗，以駐日台灣文化中心名義， 成功向日本世博協會和大阪府、大阪市申請到大阪世博的後援認證，預定8月在大阪盛大舉辦「We TAIWAN」的相關活動，文化部次長王時思率文總秘書長李厚慶等人於昨（22）日在東京舉辦記者會，正式在日本展開宣傳活動。

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配合這次活動，文化部推出相當吸睛的主視覺吉祥物「a-We」。王時思介紹「a-We」是海底板塊推擠下誕生的獨特生物，誕生的時間就和台灣一樣，相當久遠，它像水滴一樣，會彈跳、變形，也像是一個在困境中擠壓出來的希望泡泡，會透過不斷成長、變形，找尋自己舒適自在的生存之道。

大阪世博主視覺吉祥物「脈脈」象徵細胞、生命，「a-We」的設計理念也緊扣了這個概念，有趣的是，「a-We」的造型及用色，和大阪世博另一個隱藏版官方吉祥物「小脈」非常接近。 小脈是由世博創意總監引地耕太在3年前設計而成，主要是用來統一世博會場的設計感，當時「脈脈」還沒被選為主視覺吉祥物，小脈的原本名稱為「ID」（identity），公開後網友暱稱為「小脈」，在網路上爆紅。

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