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【藝術文化】台灣國樂團《芯之旋律》親子音樂會 AI機器人透過音樂學情感

2025/05/23 05:30

台灣國樂團推出親子音樂會《芯之旋律》，融合溫馨動人的劇情，帶來嶄新音樂敘事概念。（記者董柏廷攝）台灣國樂團推出親子音樂會《芯之旋律》，融合溫馨動人的劇情，帶來嶄新音樂敘事概念。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台灣國樂團製作的親子音樂會《芯之旋律—A.I.小迷的實習筆記》，將於5月24至25日於台灣戲曲中心大表演廳連演3場。該劇由鄭詠珊編劇與導演，邀集作曲家櫻井弘二創作音樂，王奕盛與車克謙擔任舞台、燈光及多媒體設計，並由指揮張尹芳帶領台灣國樂團現場演奏，與郎祖筠、馮先芝等演員共同演出，打造一段結合國樂、劇場與影像的情感旅程。

台灣國樂團親子音樂會邀請馮先芝（左）與郎祖筠（右）共同演出，並與親子觀眾互動。（記者董柏廷攝）台灣國樂團親子音樂會邀請馮先芝（左）與郎祖筠（右）共同演出，並與親子觀眾互動。（記者董柏廷攝）

台灣國樂團團長吳定哲表示：「《芯之旋律》融合了劇場、故事與音樂，既是孩子們認識國樂的起點，也是一齣能讓大人微笑共鳴的作品。我們期待觀眾從這場演出中感受到，音樂其實就是人與人之間最動人的連結。」

《芯之旋律》講述一位AI機器人「小迷」前往卷卷阿嬤家展開實習生活，透過音樂學習人類情感。在家人的陪伴與互動中，小迷逐漸學會傾聽、理解與表達，並在生活片段中譜寫出屬於自己的成長樂章。劇情溫暖自然，適合親子共賞。

作曲家櫻井弘二運用多樣音樂風格對應劇情情境，從AI運算節奏、情緒描繪、回憶主題到高能量齊舞段落，皆由台灣國樂團即時詮釋。指揮張尹芳則以豐富經驗，帶領樂團轉化旋律成為敘事動線，展現國樂音色的溫度與層次。

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