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【自由副刊】 隱匿／這又何必呢
◎隱匿
◎隱匿
．
偶然抬頭往窗外看去
驚覺此刻依然可見的一切
完全依靠奇蹟而存活
．
病危的老貓終於決定放棄治療了
每天探測牠的呼吸然而
牠竟一天又一天地活下來了
只是快速地瘦回了小貓的樣子
彷彿要把這十六年養出來的血肉
全都還給我
．
下巴尖尖的
雙眼大而迷濛
牠看著我的樣子
就像我已在
不只是空間的更是時間的
遠方
．
而當牠以一種神獸般的姿態
從伏臥的枕褥間騰躍而起
朝向此刻的我還不明白的方向
我不禁問道：「你是誰？」
你為什麼還在這裡？
．
而我又是誰
我又是為了什麼
還在這裡？
．
每日盡責為地球製造垃圾而
戰爭還在遠方而雲朵還若無其事
堆積在天空之中而
燕子已經第五十五次剪開了春天而
奇蹟的手已無數次地將這破碎的世界
再次縫合
．
■寫給愛貓樣子。
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