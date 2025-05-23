【自由副刊】 隱匿／這又何必呢

◎隱匿

◎隱匿

．

偶然抬頭往窗外看去

驚覺此刻依然可見的一切

完全依靠奇蹟而存活

．

病危的老貓終於決定放棄治療了

每天探測牠的呼吸然而

牠竟一天又一天地活下來了

只是快速地瘦回了小貓的樣子

彷彿要把這十六年養出來的血肉

全都還給我

．

下巴尖尖的

雙眼大而迷濛

牠看著我的樣子

就像我已在

不只是空間的更是時間的

遠方

．

而當牠以一種神獸般的姿態

從伏臥的枕褥間騰躍而起

朝向此刻的我還不明白的方向

我不禁問道：「你是誰？」

你為什麼還在這裡？

．

而我又是誰

我又是為了什麼

還在這裡？

．

每日盡責為地球製造垃圾而

戰爭還在遠方而雲朵還若無其事

堆積在天空之中而

燕子已經第五十五次剪開了春天而

奇蹟的手已無數次地將這破碎的世界

再次縫合

．

■寫給愛貓樣子。

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